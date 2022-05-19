東京奧運接力賽 中國遞補銅牌 蘇炳添年內重新頒獎
國際奧委會19日在洛桑召開執委會，宣布中國田徑男子4X100米接力隊遞補獲得2020東京奧運銅牌，由蘇炳添、謝震業、吳智強和湯星強組成的中國隊共有六種方式獲得這枚遲到的獎牌。
在去年進行的東京奧運男子4X100米決賽中，由蘇炳添、謝震業、吳智強和湯星強組成的中國隊跑出37秒79的成績，位居第四，義大利隊、英國隊和加拿大隊分獲前三名。
然而，國際體育仲裁法庭（CAS）今年2月18日公告，認定英國短跑運動員奇金杜烏賈在東京奧運期間違反了反興奮劑條例，烏賈在東京奧運男子4X100米接力決賽和男子100米比賽中取得的成績都被取消，英國隊在東京奧運男子4X100米接力決賽中獲得的銀牌也被剝奪。加拿大隊遞補獲得銀牌，中國隊遞補獲得銅牌。這也是中國男子4X100米接力隊在奧運會上獲得的首枚獎牌。
根據國際奧委會奧運獎牌重新發放的步驟，在國際奧委會官宣之後，遞補獲得獎牌的運動員將收到所屬國家（地區）奧委會的通知，然後選擇領取方式。
這六種儀式是：在下一屆奧運會，在青奧會，在國際奧委會總部或奧林匹克博物館，在國家（地區）奧委會相關活動上，在國際單項體育組織相關活動上以及私人儀式。一旦運動員確定了一種頒獎儀式，國際奧委會將會同相關國家（地區）奧委會，在一年之內（除非選擇在下一屆奧運會領取獎牌）舉行獎牌重新發放儀式。
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