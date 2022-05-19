東京奧運接力賽 中國遞補銅牌 蘇炳添年內重新頒獎

2021年8月6日，中國隊隊員蘇炳添、謝震業、湯星強和吳智強（從左至右）在東京奧運會田徑男子4X100米接力決賽後。（新華社）

國際奧委會19日在洛桑召開執委會，宣布中國田徑男子4X100米接力隊遞補獲得2020東京奧運 銅牌，由蘇炳添、謝震業、吳智強和湯星強組成的中國隊共有六種方式獲得這枚遲到的獎牌。

在去年進行的東京奧運男子4X100米決賽中，由蘇炳添、謝震業、吳智強和湯星強組成的中國隊跑出37秒79的成績，位居第四，義大利隊、英國 隊和加拿大隊分獲前三名。

然而，國際體育仲裁法庭（CAS）今年2月18日公告，認定英國短跑運動員 奇金杜烏賈在東京奧運期間違反了反興奮劑條例，烏賈在東京奧運男子4X100米接力決賽和男子100米比賽中取得的成績都被取消，英國隊在東京奧運男子4X100米接力決賽中獲得的銀牌也被剝奪。加拿大隊遞補獲得銀牌，中國隊遞補獲得銅牌。這也是中國男子4X100米接力隊在奧運會上獲得的首枚獎牌。

根據國際奧委會奧運獎牌重新發放的步驟，在國際奧委會官宣之後，遞補獲得獎牌的運動員將收到所屬國家（地區）奧委會的通知，然後選擇領取方式。

這六種儀式是：在下一屆奧運會，在青奧會，在國際奧委會總部或奧林匹克博物館，在國家（地區）奧委會相關活動上，在國際單項體育組織相關活動上以及私人儀式。一旦運動員確定了一種頒獎儀式，國際奧委會將會同相關國家（地區）奧委會，在一年之內（除非選擇在下一屆奧運會領取獎牌）舉行獎牌重新發放儀式。