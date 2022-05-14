中國無法承諾「完全開放」宣布停辦2023亞洲杯足球賽

北京工人體育場原定2023年6月至7月將承擔亞洲杯足球賽開、閉幕式及決賽比賽。。(中新社)

又一場原訂在中國舉辦的國際體育賽事生變。亞洲杯中國組委會14日下午發布通知稱，2023年亞足聯亞 洲杯原定於2023年6月16日至7月16日在中國舉行。受疫情 影響，中國組委會當前難以對明年的亞洲杯按「完全開放模式」辦賽作出承諾和安排。經亞足聯、中國足協和2023年亞洲杯中國組委會共同商議後抉定，本屆亞洲杯足球 賽將易地舉辦。新的比賽地點將盡快確認。

對此，有中國球迷表示不解：「距離比賽還有14個月，現在就逼著咱們做出防疫承諾？到時候什麼情況還不一定吧？為什麼要提前這麼久決定？」

受疫情影響，日前已有多項原訂在中國中國舉辦的國際體育賽事生變。原訂今年9月10日至25日舉行的杭州2022年第19屆亞運會，本月6日宣布將延期舉辦，新的舉辦日期將由亞奧理事會、中國奧委會、杭州亞組委協商一致後對外公布。

另，原定於今年12月在中國汕頭舉行的第三屆亞洲青年運動會（亞青會）因已延期一次，也於本月6日宣布取消。下一屆亞青會將於2025年在烏茲別克首都塔什干舉行。

原定於今年6月27日至7月7日舉行的成都世界大學生運動會，則將延期至2023年舉行。