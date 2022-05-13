足球／哈蘭德去曼城 英超大結局？

哈蘭德的加盟，讓曼城陣容更加豪華。（美聯社）

經過大半年談判，挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）決定加盟曼城。這位年輕的進球好手，今年出賽38場有36顆進球，將彌補曼城鋒線進球把握度不足的問題。有人說，他的加盟將導致「英超 大結局」，在聯賽本就占盡優勢的曼城，將變得所向無敵。也有人質疑，哈蘭德恐難融入主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）的體系，會像伊布（Zlatan Ibrahimovic）那樣遭到棄用。究竟哈蘭德有哪些技術特點，他在曼城的前景又如何呢？

一、強力箭頭

21歲的哈蘭德身材高大，噸位驚人。在球場上，身材很明顯比其他球員大一截，這讓他跟對手後衛對抗時有很大的優勢。反擊中，經常可以看到他撞開後衛突破，或是扛著後衛射門。就像一輛高速奔馳的坦克，很難擋住他的衝擊。

同時，他展現出非常好的協調性與柔韌度，這讓他能在失去重心或姿勢彆扭的時候，不用調整就直接打門。而與生俱來的觸感，讓他的射門效率與精準度都出奇的高，來到曼城，有德布勞內（Kevin De Bruyne）、B席爾瓦（Bernardo Silva）等傳球好手的助攻，相信會有源源不絕的進球。

二、頭球有進步

身高194公分的哈蘭德，一度被詬病不擅長頭球。確實，在他生涯前50顆進球中，只有4顆是用頭頂進去的。不過，他還年輕，技術還在進步，而且他有非常好的體魄，這是他最大的本錢。

瓜迪歐拉的球隊，最著名的就是讓人眼花撩亂的傳控。但比賽總有打不開局面的時候，如果有一個高中鋒站在對方禁區裡，兩邊瘋狂起高球 傳中，說不定能有意想不到的效果，可以提供另一種戰術選擇。

三、傳球不錯

哈蘭德進球多，但不是獨狼型的球員。相反的，他的視野很好，也喜歡給隊友傳球。這兩個賽季，他在多特蒙德有15個助攻，大多是在快速反擊的情況下，他殺入禁區吸引防守的注意後，將球傳給無人盯防的隊友。在曼城的體系下，快速攻防轉換很常見，哈蘭德將會有許多類似的機會。

最後，對於哈蘭德在曼城的未來，唯一的隱憂就是傷病困擾，過去他有點太依靠身體爆發力在踢球，容易造成肌肉 傷害。曼城更講求體系運作，或許他可以學會依靠頭腦、跑位踢球，保護好自己的職業生涯。