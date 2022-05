拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

前世界重量級拳王泰森(Mike Tyson)上月搭乘飛機時,被目擊者拍到似乎發飆了,出手痛打一名顯然惹毛他的男子臉龐,令對方臉部受傷流血。檢方5月10日表示,泰森不會面臨刑事指控。

案件由舊金山 聖馬刁縣地方檢察院處理,名人八卦 新聞網站TMZ引述檢察院稱,在檢視警方報告及爭執的影片後,決定對泰森不予起訴:「被害者的行為導致事件發生,也考慮到泰森與被害者間的互動、和泰森與被害者(對不予起訴)的要求。」檢方表示,「我們不對泰森提起任何訴訟,如果他們想起訴對方,那是他們的事」。

事件發生在上月20日,目擊者聲稱他跟朋友登上泰森搭乘的航班,這位拳壇傳奇人物據報一開始心平氣和地對待兩人跟其他乘客,和目擊者拍了一張自拍照,還很有耐心地對待他那一位過度興奮的同伴。但事件最終急轉直下,泰森向目擊者的同伴揮拳使他額頭流血。

接近泰森的消息人士向TMZ宣稱,挨揍的男子「醉得很厲害」(Extremely Intoxicated),不停激怒坐得好好的泰森。

按照機場警方的說法,兩人當時均被逮捕。那名男子因非致命傷現場接受治療,但就事件經過語焉不詳,拒絕進一步配合警方調查這起爭執事件。警方稍後釋放兩人。

事件曝光後,輿論認為,除非男性乘客有嚴重挑釁舉動,否則泰森可能面臨重罪指控。畢竟,泰森作為職業拳手的背景,可能令其「正當自衛」的辯詞顯得有些蒼白。也有專家指出,如果那名乘客的確朝泰森扔水瓶,也可能受到傷人指控。

被害者的律師則否認向泰森丟水瓶,「他只是看到泰森而太興奮。」

