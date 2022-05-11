拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）上月搭乘飛機時，被目擊者拍到似乎發飆了，出手痛打一名顯然惹毛他的男子臉龐，令對方臉部受傷流血。檢方5月10日表示，泰森不會面臨刑事指控。

案件由舊金山 聖馬刁縣地方檢察院處理，名人八卦 新聞網站TMZ引述檢察院稱，在檢視警方報告及爭執的影片後，決定對泰森不予起訴：「被害者的行為導致事件發生，也考慮到泰森與被害者間的互動、和泰森與被害者（對不予起訴）的要求。」檢方表示，「我們不對泰森提起任何訴訟，如果他們想起訴對方，那是他們的事」。

➤➤➤泰森機上揮拳 剛參加完大麻節 挨揍男子有犯罪前科

事件發生在上月20日，目擊者聲稱他跟朋友登上泰森搭乘的航班，這位拳壇傳奇人物據報一開始心平氣和地對待兩人跟其他乘客，和目擊者拍了一張自拍照，還很有耐心地對待他那一位過度興奮的同伴。但事件最終急轉直下，泰森向目擊者的同伴揮拳使他額頭流血。

接近泰森的消息人士向TMZ宣稱，挨揍的男子「醉得很厲害」（Extremely Intoxicated），不停激怒坐得好好的泰森。

按照機場警方的說法，兩人當時均被逮捕。那名男子因非致命傷現場接受治療，但就事件經過語焉不詳，拒絕進一步配合警方調查這起爭執事件。警方稍後釋放兩人。

事件曝光後，輿論認為，除非男性乘客有嚴重挑釁舉動，否則泰森可能面臨重罪指控。畢竟，泰森作為職業拳手的背景，可能令其「正當自衛」的辯詞顯得有些蒼白。也有專家指出，如果那名乘客的確朝泰森扔水瓶，也可能受到傷人指控。

被害者的律師則否認向泰森丟水瓶，「他只是看到泰森而太興奮。」