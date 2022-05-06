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中國疫情嚴峻 9月杭州亞運延期 12月汕頭亞青會取消

記者林則宏／綜合6日電
杭州亞運會所有比賽場館3月底已全數竣工並完成驗收。圖為杭州亞運場館之一的杭州奧體中心體育場。(新華社)
杭州亞運會所有比賽場館3月底已全數竣工並完成驗收。圖為杭州亞運場館之一的杭州奧體中心體育場。(新華社)

據央視新聞報導，總部位於科威特的亞奧理事會當地時間6日上午發布通告，宣布決定杭州亞運會延期舉行。通告表示，經與中國奧委會和杭州亞運會組委會的詳細討論，抉定推遲原定於2022年9月10日至25日在中國杭州舉行的第19屆亞運會，新日期將由各方商定後擇機公布。

通告同時強調，第19屆亞運會的名稱和會徽將保持不變，亞奧理事會相信在各方共同努力下，杭州亞運會一定會取得圓滿成功。

通告還表示，亞奧理事會與相關方研究了原定於2022年12月在中國汕頭舉行的第三屆亞洲青年運動會的情況，由於亞青會已延期一次，討論決定取消汕頭亞青會，下一屆亞青會將於2025年在烏茲別克首都塔什干舉行。

據外電早前報導，澳洲4月26日就宣布，將不會受邀派遣運動員參加杭州亞運會，理由是獲邀的各項目聯合會均未表達參賽的興趣。紐西蘭奧委會早前也確認，不會參加杭州亞運會。

亞運會是規模僅次於奧運的第二大體育盛會。第19屆亞運會原定今年9月10日至9月25日在杭州舉辦，56個競賽場館已於今年3月31日全部竣工，並進行過多項測試賽。

對於杭州亞運會延期，有分析認為與中國近期新冠疫情有關。但儘管鄰近杭州的上海目前疫情依然嚴峻，但浙江目前並無明顯的本土疫情。

據浙江省衛健委通報，浙江5月5日報告新增本土新冠陽性24例，其中集中隔離點檢出23例、居家隔離檢出1例，均已落實管控措施。亦即當天所有染疫者均在隔離人員中發現。

疫情 澳洲 運動員

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