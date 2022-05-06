足球／歐冠「玄學」護體 皇馬再演逆轉

羅德里戈為皇馬打進追平球。（路透）

歐冠四強戰，皇家 馬德里再度上演精采的大逆轉。在總比分落後兩球的情況下，靠著小將羅德里戈（Rodrygo Goes）在比賽第89、91分鐘的兩顆進球，將比數扳平。延長賽第2分鐘，本澤馬（Karim Benzema）在禁區被放倒，並親自罰進點球。最終，皇馬以總比分6：5擊敗曼城，決賽的對手將是利物浦。

其實從陣容牌面、比賽內容來看，曼城都較皇馬優異。但為什麼瓜迪歐拉（Pep Guardiola）的球隊，賭盤奪冠賠率年年高居第一，卻始終拿不到冠軍？而皇馬連續三個系列賽上演逆轉，究竟是因為「玄學」，還是所謂的歐冠「底蘊」呢？

比賽前半段，雙方進攻核心的狀態都不是特別好。皇馬的本澤馬、維尼修斯（Vinícius Júnior）接連踢飛；曼城的德布勞內（Kevin De Bruyne）在絞殺下頻頻掉球。

60分鐘過後，兩邊的主教練開始出招。皇馬這邊，先後換下「典禮中場」的克羅斯（Toni Kroos）、莫德里奇（Luka Modric）、卡塞米羅（Carlos Casemiro）；曼城這邊，瓜帥則把表現不佳的德布勞內拿下。

瓜帥今年調度沒有再「自殺」，京多安（İlkay Gündoğan）剛上場1分鐘，就策動進攻助馬赫雷斯（Riyad Mahrez）破門；格拉利什（Jack Grealish）則有兩次極具威脅的射門；換上費南迪尼奧（Fernandinho）守住領先也合情合理。

而安帥派出小將放手一搏，則為比賽帶來勝利。羅德里戈上場後梅開二度，把皇馬從地獄裡拉回來；卡馬文加表現亮眼，不僅防守上貢獻良多，更有幾腳精準的長傳。更重要的是，小將們在關鍵時刻被委以重任，並完成了史詩級的大逆轉，這會讓他們的意志被砥礪得更堅韌。等到他們正式接班「典禮中場」時，這份不輕言放棄的精神，將會繼續流傳。這就是所謂的「玄學」或「冠軍底蘊」。

相反的，當皇馬打進第一球時，曼城球員開始有點矇。1分鐘後，皇馬再進一球，曼城球員徹底動搖了，彼此面面相覷，沒有一個領袖出來把他們吼醒。這時，伯納烏球場8萬多名皇馬球迷，化身成球隊最佳第12人。皇馬球員的每一個搶斷、清球，現場都報以如雷的歡呼聲。這讓曼城在延長賽打得更加縛手縛腳，最後遺憾吞敗。