歐冠／倒數5分鐘扳平 皇馬延長賽逆轉曼城闖決賽

羅德里戈梅開二度。（路透）

歐冠四強第二輪最後一場焦點戰，皇家 馬德里在主場以3：1神奇逆轉曼城，以總比分6：5踢進決賽，將與利物浦爭冠。

雙方上半場均無建樹。下半場過了大半時間後，曼城馬赫雷斯（Riyad Mahrez）在禁區內獲隊友助攻左腳掃進球門；但皇馬羅德里戈（Rodrygo）在90分鐘及加時賽第一分鐘、不到兩分鐘內梅開二度。本澤馬（Karim Benzema）在延長賽再獲點球，成功破門。皇馬在5分鐘內連進3球，讓曼城飲恨。

這是皇馬第17次殺入歐冠杯決賽，也這是西班牙球隊第30次打入歐冠決賽。次數高居第一，而之前13次奪冠也是歐洲第一。前16次進決賽，皇馬獲得13個冠軍，3個亞軍。

本澤馬本役踢進個人單一賽季歐冠杯第15顆進球，進球數升至歷史第二位。僅次於C羅 （Cristiano Ronaldo）的17顆，與萊萬（Robert Lewandowski）並列，皇馬晉級決賽，本澤馬還有一場比賽的機會去追趕C羅紀錄。

這也是皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）第5次領軍打進歐冠決賽，超越弗格森（Alex Ferguson）、里皮（Marcello Lippi）和克洛普（Jürgen Klopp），成為進入歐冠決賽次數最多的教練。並與利物浦名帥派斯利（Bob Paisley）、席丹（Zinedine Zidane）以3座歐冠冠軍並列教練史上最多。如果今年能奪冠，安切洛蒂將以4座冠軍成為第一人。