我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

切爾西俄老闆被制裁 付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

體育新聞組／綜合報導
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）

英超豪門切爾西的持有人阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），由於烏俄戰爭的關係，身為俄羅斯人的他資產慘遭凍結，現傳出已付不出保鑣薪水，連衛生紙都只能讓員工自行購買。

根據《富比世》雜誌的統計，阿布拉莫維奇的資產約有145億美元，是俄羅斯排名第12位富豪及全世界排名第142位的富豪，2003年收購花費1.3億英鎊收購了處於經濟困境的切爾西後，隨即投入2億多英鎊為球隊還清債務和購買球星，並在2020年拿下隊史首座英超冠軍。

阿布拉莫維奇於2018年入籍以色列，隨後因爲屬西班牙猶太人後裔，在去年根據《國籍法》成為葡萄牙公民，在今年初因烏俄戰爭緣故，深怕波及將切爾西球隊轉交給慈善基金會管理，並喊出想出售球隊，可惜並未躲過制裁，英國政府指出，因他旗下的鋼鐵公司，為俄羅斯政府提供坦克車等裝備而強行凍結阿布拉莫維奇在英國的資產。

而據英媒《太陽報》報導，阿布拉莫維奇因資產凍結現金流出現缺口，即使給保鑣住的公寓已減少2棟，還是沒有錢給付每個月共40萬英鎊的薪水，讓員工連廁所衛生紙和網路WIFI都得自己掏錢。

此外日前阿布拉莫維奇出席烏俄戰爭談判時不適，疑似慘遭下毒，此後就很少公開亮相。至於而出售切爾西球隊一事目前傳出可能由洛杉磯道奇隊老闆伯利（Todd Boehly）買下，不過不管出售價格為何，阿布拉莫維奇本人一分錢都無法獲得。

俄羅斯 英國 英超

上一則

法網「向錢看」總獎金大幅提升 首輪落敗也能拿6.5萬

下一則

NBA／哈登進攻狀態不復當年 被酸贏MVP後「身材走樣」

延伸閱讀

2021年全球1.93億人面臨飢餓 烏俄戰使雪上加霜

2021年全球1.93億人面臨飢餓 烏俄戰使雪上加霜
台灣富邦蔡家前進英超足球 悍將被美媒誤認在中國

台灣富邦蔡家前進英超足球 悍將被美媒誤認在中國
收購英超豪門切爾西 小威廉絲、韓密爾頓入列

收購英超豪門切爾西 小威廉絲、韓密爾頓入列
怕中毒？烏外交部長：談判代表不要吃、喝甚至觸摸東西

怕中毒？烏外交部長：談判代表不要吃、喝甚至觸摸東西

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

2022-04-28 19:26
灰熊莫蘭特3日出戰勇士的比賽中，砍進平個人季後賽生涯最高的47分。（路透）

1張圖／NBA季後賽次輪 西區灰熊、東區塞爾蒂克扳平戰局

2022-05-04 08:33
參加表演的所有運動員謝幕，左七起四位華裔運動員分別是：劉美賢 、陳巍、陳楷雯、周知方。（圖為布朗大學家長王成文提供）

4華裔冬奧滑冰選手領軍 新澤西巡演 空中轉體精彩

2022-04-28 19:49
柯瑞（右）和女兒萊恩擊掌並做出兩人的祕密手勢。（Getty Images）

NBA ／柯瑞場邊慶勝利 與愛女擊掌「扭腰擺臀」跳一段

2022-04-30 21:42
在首輪系列賽中，柯瑞卻罕見出現罰球失準的狀況，連隊友都很訝異。路透

NBA／柯瑞系列賽罰球失準 隊友：從沒見過這種情況

2022-04-29 23:13

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅
失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌

失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌