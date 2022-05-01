高球／台灣3姝在美為校爭光 進軍NCAA邁向新人生

俄勒岡大學女子高球校隊3名台灣運動員盧昕妤（右）、林子涵（中）和陳靜慈（左）全力以赴與隊友合作在4月20日閉幕的2022太平洋12校聯盟錦標賽為校爭光，獲得個人和團體冠軍獎。（林子涵提供）

俄勒岡大學女子高爾夫校隊有3位互稱姐妹的台灣球員，4月她們替球隊創下歷史新頁，拿下美西大學重要聯盟賽的團體和個人雙料冠軍，下一步將挑戰NCAA區域賽和全美賽。

喜獲今年太平洋12校聯盟錦標賽（PAC12）個人冠軍的是俄勒岡大學（University of Oregon）二年級、來自台灣的高球 好手盧昕妤（Hsin-Yu Cynthia Lu），她創下俄大在這項賽事中第2位取得個人冠軍的歷史佳績。

太平洋12校聯盟錦標賽自1987年創立，今年4月18日到20日比賽3天。包括史丹佛大學、亞利桑那大學及南加州大學 等12所大學女子高爾夫球隊各派5位選手，每天取其中4位最好的個人成績，加總成當天的團體成績，以3天最低桿數為團體第一名和個人冠軍。

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盧昕妤今天在德州達拉斯接受中央社記者視訊專訪，她剛打完一場美國公開賽的資格賽。留著俐落短髮的她言談間時而露出靦腆笑容。回想10天前為俄勒岡大學和她自己贏下的冠軍賽，她說心情「百感交集又特別，當下覺得很不真實」。

那是12年一度才能在俄勒岡大學主場進行的比賽，球隊萬般期待，卻因天候不佳、大雨來襲，第二天差點停賽。幸好賽程如期進行，成績後來居上，她們的球隊從原本落後8桿，最後超越全美最強的史丹佛大學女子高球隊。

20歲的盧昕妤告訴記者：「高爾夫球運動的魅力在於不到最後一刻不知道結果，只有全力以赴拼到終點。」

除了盧昕妤，俄勒岡大學女子高爾夫校隊還有兩位來自台灣的運動員 林子涵（Tze-Han Heather Lin）和陳靜慈（Ching-Tzu Chen），她們合力締造校史上首次贏得太平洋12校聯盟錦標賽團體冠軍，校隊今年參加多場比賽，已拿到4個團體冠軍。

俄勒岡大學的吉祥物是鴨子，代表色為綠色，比賽時，她們臉上彩繪象徵學校的字母Ｏ。當贏得冠軍、締造校史新頁的那一刻，全隊著上冠軍衣帽、士氣高昂，由隊長林子涵抱著獎杯合影。

5月9日她們將進軍下一輪全美大學體育聯盟（NCAA）錦標賽的區域性預賽，一步步朝全美賽挺進。

總教練萊德利（Derek Radley）29日接受中央社記者電話採訪時，讚許球隊的「台灣三姝」令人尊敬、帶來正面的力量。他還開玩笑說，如果可能，他希望「球隊裡有10位台灣來的球員」。

「台灣的高爾夫球運動員在年紀很小時就下苦工練球、奠下良好基礎」，萊德利認為，到美國的大學打球學習的是如何「平衡生活與保持快樂」。

走運動員學生的路線，意味著主修生物的林子涵、計劃念商學的盧昕妤必須在課業、訓練與比賽之間微妙平衡，她們說，「很辛苦但很充實」、「開拓眼界與人脈」。

在各種賽事中，她們共同感受到「來自台灣、代表台灣」的身分有一種特別的意義，尤其許多人會藉著國際時事話題，表達對台灣的關心，這讓在海外打拼的她們倍覺欣慰，在努力的過程又因為來自家鄉台灣人的支持力量而感動。

盧昕妤出生、成長於台北。一開始是從事業務工作的父親和客戶打球，盧昕妤跟著去玩，玩著玩著「愛不釋手、不肯把球桿還給爸爸」。8歲時，她正式拜師學高爾夫，學不到兩個月就下場比賽，她說第一次打了164桿，台灣各大球場都有她打球與高球前輩提攜她的足跡。

從台北市麗山高中畢業後，盧昕妤被俄勒岡大學女子高爾夫校隊網羅，沒想到與「小時候」一起打球、出國比賽的林子涵重遇，盧昕妤直呼是難能可貴的緣分，「大學球隊的良性競爭與刺激，讓自己更上一層樓」。

22歲的林子涵是隊上唯一的大四生、擔任隊長，28日她接受中央社視訊專訪時穿著白色上衣，在螢幕那端精神奕奕、非常亮眼。她以「姐妹」形容3人在球場內外互相支持的交情，想家的時候會在週末一起煮台式大餐。

新竹長大的林子涵來自運動家庭，外公打過裕隆籃球隊、媽媽是跆拳道好手、爸爸是網球健將，正在念高中的妹妹也朝網球運動發展。

林子涵10歲由父親領門揮桿，她心儀高爾夫球后曾雅妮。她感恩裙擺搖搖基金會的資助培育，從14歲到18歲每年暑假到美國比賽、每年寒假到澳洲訓練及參賽。新竹香山高中畢業時，她獲全額獎學金進入俄勒岡大學，今年大學畢業她將轉為職業球員。

她說，高爾夫是個人運動、非常競爭，但她悟出的進步之道是與隊友相輔相成、互相切磋。她坦承為別人的成績感到開心，一開始知易行難，然而卸下心防後，「你怎麼對人，隊友也如此對你，當你成功時，別人也會願意幫助你」。

面對比賽可能遇到的高低起伏，盧昕妤告訴記者，她謹記在心高爾夫球前輩潘政琮分享的「秉持初衷」，她說，「放開自我、接觸與深掘高球的多元面向」，相信高爾夫運動可以「陪著走很久很久」的人生路。