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足球專欄／皇馬、曼城互捅 球迷直呼太爽

易起民
皇馬本澤馬（右）扛著曼城後衛打進第一球。（路透）
皇馬本澤馬（右）扛著曼城後衛打進第一球。（路透）

歐冠四強上演一場對攻大戰，皇家馬德里作客曼城以3：4告負。比賽中，曼城至少浪費了四、五個機會，未能提前殺死系列賽；而皇馬則展現出強大的韌性，在本澤馬（Karim Benzema）梅開二度的神勇發揮下，最終僅落後一球回到主場，保留一線生機。

比賽開打前，雙方在防守端都有關鍵球員無法上場。曼城的右後衛全傷了，只能讓中後衛斯通斯（John Stones）代班，偏偏這個位置要承受皇馬「小熊」維尼修斯（Vinicius Junior）的衝擊，是防守最吃重的點，上半場斯通斯的速度、對邊路防守的意識明顯跟不上。曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）率先用費南迪尼奧（Fernandinho）換下斯通斯，雖然送上一記助攻，但也由於他的防守，讓「小熊」上演了一次精采的過人，並一路殺入禁區破門。

至於皇馬則傷了中場防守大將卡塞米羅（Carlos Casemiro），加上後衛阿拉巴（David Alaba）剛傷癒復出，整條防線就像是紙糊的一捅就破，任由曼城攻擊群宰割。卡塞米羅不在，克羅斯（Toni Kroos）踢後腰的位置，比較之下更凸顯了前者的價值。

在皇馬歐冠三連霸的「典禮中場」裡面，卡塞米羅是最不顯眼的一個，但是他防守強悍、覆蓋面積大，一直是皇馬攻守平衡的關鍵。這場比賽少了他，皇馬禁區弧頂沒有人去限制對手，讓曼城的中場可以在毫無干擾下輕鬆傳球。

此外，通常卡塞米羅會退到後衛線上，填補中後衛間的空隙。少了他，這個空間頻頻被對手利用，再加上皇馬後衛各種失位、冒頂給了曼城太多機會，要不是對手機會把握度低，「腳」下留命，丟個七、八球也不奇怪。

中前場方面，曼城的德布勞內（Kevin De Bruyne）、熱蘇斯（Gabriel Jesus）都有上佳的表現，而皇馬的本澤馬則再度展現力挽狂瀾的氣概，硬是把皇馬從死亡深淵中救出來。

皇馬僅落後一分回到主場，保留了翻盤的可能性。回顧本季淘汰賽面對巴黎、切爾西，皇馬都打出了不可思議的逆轉秀，下場能否再演奇蹟敬請期待。此外，皇馬在西甲只差一分就能提前奪冠，聯賽大可換上替補陣容，為歐冠保留體力：相反的，英超爭冠正值白熱化階段，曼城僅領先利物浦一分，絲毫不得大意。

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