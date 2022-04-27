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歐冠／本澤馬梅開二度 救不了皇馬 客場敗給曼城

體育新聞組／綜合報導
本澤馬踢入9球，暫居歐冠射手榜第一位。（路透）
本澤馬踢入9球，暫居歐冠射手榜第一位。（路透）

2021/22年歐冠杯4強賽首輪焦點戰，曼城在主場以4：3力克皇家馬德里，曼城多點開花，德布勞內（Kevin De Bruyne）傳射，熱蘇斯（Gabriel Jesus）、福登（Phil Foden）和貝爾納多（Bernardo Silva）進球。皇馬本澤馬（Karim Benzema）雖梅開二度，仍難力挽狂瀾。

此役開場11分鐘曼城就2：0領先，創下紀錄，而皇馬則是背上黑色紀錄。比賽剛剛開始93秒，德布勞內就踢進一球，這是曼城在歐冠杯的最快進球，超越斯通斯（John Stones）在2017年95秒的進球。德布勞內的這個進球，也是歐冠4強賽史上最快進球。

比賽第11分鐘，熱蘇斯又踢進，這是皇馬在改制後的歐冠杯史上最快的2球落後。

皇馬雖在客場3：4輸給了曼城，但本澤馬梅開二度，讓皇馬保留了回主場完成逆轉的希望。

在開場11分鐘就2球落後的情況下，第33分鐘本澤馬將比分追成1：2。之後在在4比2落後情況下，本澤馬又罰入一個點球，幫助皇馬將比分追成3：4。

最近4場歐冠杯比賽，本澤馬已經踢入9球。整個歐冠杯踢進14球，超越萊萬（Robert Lewandowski）暫居歐冠射手榜第一位。

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