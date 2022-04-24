揮別傷痛返球場 C羅又破紀錄…把進球獻給天堂的兒子

日前遭逢喪子之痛而缺席比賽的葡萄牙足球巨星C羅，23日披上效力的曼聯球衣重返英超聯賽戰場對陣兵工廠，並將進球獻給天堂的兒子。(取材自Instagram)

日前遭逢喪子之痛而缺席比賽的葡萄牙足球 巨星C羅 （Cristiano Ronaldo），昨日披上效力的曼聯球衣重返英超聯賽戰場對陣兵工廠。雖然最終曼聯以1：3輸掉比賽，但是C羅的進球在場內再次寫下新紀錄，並且也正式在個人Instagram回應這幾天大家對他們一家的暖心關懷。

C羅為曼聯踢進這場比賽中唯一的進球，這一球也寫下他個人的新紀錄──成為史上第一位在西班牙甲級聯賽和英國 超級足球聯賽中進球數都破百的球員，這兩大聯賽的強度分別占據歐洲五大聯賽的前兩名，所以這個紀錄對C羅來說也是相當有代表性的，同時，他在葡萄牙國家隊的進球也超過100顆。

C羅23日為曼聯踢進這場比賽中唯一的進球，這一球也寫下他個人的新紀錄，成為史上第一位在西班牙甲級聯賽和英國超級足球聯賽中進球數都破百的球員。(取材自Instagram)

本場比賽也有幾個感人的畫面，首先是C羅在踢進那一球後，沒有做出他平日習慣的慶祝動作，而是默默在胸前畫十字聖號並手指天上，應該是要把這個100球獻給在天堂的兒子。此外，本場C羅所屬的曼聯是客場對陣兵工廠主場，但主場的敵對球迷們依舊在比賽的第七分鐘起立鼓掌為C羅打氣，這也是延續上一場曼聯隊上利物浦時利物浦球迷所發起的活動，C羅日前也特別轉發影片感謝球迷們的溫暖。

C羅在踢進破百紀錄那一球後，沒有做出他平日習慣的慶祝動作，而是默默在胸前畫十字聖號並手指天上，應該是要把這個100球獻給在天堂的兒子。(取材自Instagram)

在這次重返比賽前一日，Ｃ羅和女友喬治娜（Georgina Rodriguez）也聯合發文表達對外界關心的感謝，搭配包括新生女兒在內的全家福照，讓人也能跟他們一起分享迎接家庭新成員的喜悅。