影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

現年55歲的拳王泰森」20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。(美聯社)

傳奇重量級拳王泰森(Mike Tyson)20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的「不識趣」乘客；「泰森揍人」全程被這名乘客友人用手機拍了下來；但泰森發言人表示，這起「不幸事件」其實是這名乘客騷擾泰森，還朝他扔一只水瓶。

名人八卦新聞網站TMZ公布的這段影片顯示，這名男子坐在泰森身後一排，興奮地持續試圖與這位退休 拳王搭訕，然後泰森站起來，轉身飽以老拳。男子挨揍之後，撇著嘴，一臉哀悽地轉頭朝攝影 方向，展現額頭上的血跡和傷痕。

顯然是隔著走道拍下事件的男子在鏡頭後說：「我的男孩剛剛被泰森打了，他只是想索討簽名。我真不知道怎麼會這樣。」

Don’t fuck with Mike Tyson bruhhh wtf were you thinking??? 🤣 pic.twitter.com/NOZmLfB9Vd — Art TakingBack 🇺🇸 (@ArtValley818_) April 21, 2022

這椿事件發生在原定20日晚上10時起飛，從舊金山 飛往佛羅里達州的捷藍航空(Jet Blue)航班上。

據報導，目擊者稱，這名男子和朋友登機後，即向泰森打招呼，泰森一開始與男子親切交流合影，但男子不斷攀談，泰森很快顯得厭倦，要求他保持安靜。最終，泰森失去冷靜，開始猛打該男頭部。

影片中，可聽到錄影者說：「拜託，別打了！」據稱受害者因割傷已接受治療，並且向警方報案，但不清楚泰森是否已為此接受調查。

泰森發言人表示，「很不幸，泰森在班機上與一名緊迫盯人的乘客發生事端；這名乘客騷擾泰森，還朝他扔一只水瓶。」

事實上，20日晚上9時左右，另有目擊者在舊金山機場於泰森登機前與他寒喧合影；目擊者、灣區攝影師埃德爾森(Josh Edelson)表示，泰森登機前顯得很平靜，看來心情很好。

現年55歲的泰森在1986年20歲時，擊敗伯比克(Trevor Berbick)成為拳擊史上最年輕的重量級拳王；泰森的拳擊職業生涯在2005年以輸給名不見經傳的麥克布賴德(Kevin McBride)告終。退休後，泰森改變公眾形象，2013年推出節目討論自己常受到創傷的成長經歷和成年生活。