影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

傳奇重量級拳王泰森(Mike Tyson)20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙,出拳痛毆一名糾纏他的「不識趣」乘客;「泰森揍人」全程被這名乘客友人用手機拍了下來;但泰森發言人表示,這起「不幸事件」其實是這名乘客騷擾泰森,還朝他扔一只水瓶。

名人八卦新聞網站TMZ公布的這段影片顯示,這名男子坐在泰森身後一排,興奮地持續試圖與這位退休 拳王搭訕,然後泰森站起來,轉身飽以老拳。男子挨揍之後,撇著嘴,一臉哀悽地轉頭朝攝影 方向,展現額頭上的血跡和傷痕。

顯然是隔著走道拍下事件的男子在鏡頭後說:「我的男孩剛剛被泰森打了,他只是想索討簽名。我真不知道怎麼會這樣。」

Don’t fuck with Mike Tyson bruhhh wtf were you thinking??? 🤣 pic.twitter.com/NOZmLfB9Vd