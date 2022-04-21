我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

她20天內先Delta後Omicron兩度染疫 創已知最短紀錄

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

記者胡玉立／綜合報導
現年55歲的拳王泰森」20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。(美聯社)
現年55歲的拳王泰森」20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。(美聯社)

傳奇重量級拳王泰森(Mike Tyson)20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的「不識趣」乘客；「泰森揍人」全程被這名乘客友人用手機拍了下來；但泰森發言人表示，這起「不幸事件」其實是這名乘客騷擾泰森，還朝他扔一只水瓶。

名人八卦新聞網站TMZ公布的這段影片顯示，這名男子坐在泰森身後一排，興奮地持續試圖與這位退休拳王搭訕，然後泰森站起來，轉身飽以老拳。男子挨揍之後，撇著嘴，一臉哀悽地轉頭朝攝影方向，展現額頭上的血跡和傷痕。

顯然是隔著走道拍下事件的男子在鏡頭後說：「我的男孩剛剛被泰森打了，他只是想索討簽名。我真不知道怎麼會這樣。」

這椿事件發生在原定20日晚上10時起飛，從舊金山飛往佛羅里達州的捷藍航空(Jet Blue)航班上。

據報導，目擊者稱，這名男子和朋友登機後，即向泰森打招呼，泰森一開始與男子親切交流合影，但男子不斷攀談，泰森很快顯得厭倦，要求他保持安靜。最終，泰森失去冷靜，開始猛打該男頭部。

影片中，可聽到錄影者說：「拜託，別打了！」據稱受害者因割傷已接受治療，並且向警方報案，但不清楚泰森是否已為此接受調查。

泰森發言人表示，「很不幸，泰森在班機上與一名緊迫盯人的乘客發生事端；這名乘客騷擾泰森，還朝他扔一只水瓶。」

事實上，20日晚上9時左右，另有目擊者在舊金山機場於泰森登機前與他寒喧合影；目擊者、灣區攝影師埃德爾森(Josh Edelson)表示，泰森登機前顯得很平靜，看來心情很好。

現年55歲的泰森在1986年20歲時，擊敗伯比克(Trevor Berbick)成為拳擊史上最年輕的重量級拳王；泰森的拳擊職業生涯在2005年以輸給名不見經傳的麥克布賴德(Kevin McBride)告終。退休後，泰森改變公眾形象，2013年推出節目討論自己常受到創傷的成長經歷和成年生活。

退休 舊金山 攝影

上一則

MLB／國民隊跳傘沒報備 嚇死華府議員 目擊者：人生最恐懼一刻

延伸閱讀

東航初步報告：偏離巡航高度呼叫無回覆 網：說了跟沒說一樣

東航初步報告：偏離巡航高度呼叫無回覆 網：說了跟沒說一樣
沒口罩令 FAA仍對機上鬧事「零容忍」

沒口罩令 FAA仍對機上鬧事「零容忍」
跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜
東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

熱門新聞

中國自由式滑雪運動員谷愛凌（右）16日與單板滑雪運動員蘇翊鳴在中國冰雪之夜活動中互動。（新華社）

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

2022-04-17 00:39
蔡崇信。（本報資料照片）

ESPN批蔡崇信：在美國喊社會正義卻支持中國極權

2022-04-15 20:02
美國知名健美運動員麥克米蘭。（路透）

美國健美冠軍麥克米蘭心臟病發逝世 享年44歲

2022-04-14 19:45
已退役的俄羅斯前球后莎拉波娃（左圖）在Instagram上傳照片，宣布要當媽媽了（右圖）。（Getty Images、取材自Instagram）

「專長是吃2人份蛋糕」莎拉波娃35歲生日報喜：要當媽了

2022-04-20 00:05
維吉尼亞大學在滿壘無人出局時上演「5-2-3-2」三殺。取材自推特

影／滿壘無人出局沒得分 MLB官網：從未看過這種三殺

2022-04-19 07:37
影星威爾史密斯(右)因為在奧斯卡頒獎禮上掌摑諧星克里斯洛克，而遭到影藝學院處罰十年不得出席奧斯卡活動。(路透)

拳擊／替哥哥出氣 克里斯洛克弟弟向威爾史密斯下戰帖

2022-04-14 08:33

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機
水原希子性愛戲被逼「露毛」2小時淚訴拍片痛苦過程

水原希子性愛戲被逼「露毛」2小時淚訴拍片痛苦過程
「老公智商140、我顏值高」她13年生7胎：不生浪費基因

「老公智商140、我顏值高」她13年生7胎：不生浪費基因