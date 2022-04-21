收購英超豪門切爾西 小威廉絲、韓密爾頓入列

F1七屆世界冠軍車手韓密爾頓。美聯社

消息人士今天告訴路透社，前女網世界排名第一的小威廉 絲和 F1七屆世界冠軍車手韓密爾頓已經加入英超 前利物浦主席布勞頓收購英超豪門俱樂部切爾西的行列。

英格蘭超級足球聯賽（Premier League）前利物浦隊主席布勞頓（Martin Broughton）為收購切爾西而組成的財團，成員包括世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）以及世界各國富有的投資人。財團表示，他們都希望保持切爾西的至高地位。

擁有美國職籃NBA費城76人在內多家球隊的哈瑞斯（Josh Harris）與布利澤（David Blitzer），也支持布勞頓競標切爾西。

根據天空體育新聞（Sky Sports）的報導，小威廉絲（Serena Williams）和韓密爾頓（Lewis Hamilton）已各自承諾出資1000萬英鎊。

韓密爾頓的代表後來證實，37歲的韓密爾頓加入布勞頓的競標團隊，但表示報導提及的財務數字不準確，而這位代表也未透露任何細節。

路透社已經聯繫小威廉斯的代表，請其談論此事。

俄羅斯 入侵烏克蘭後，英國政府準備對切爾西（Chelsea Football Club）的俄羅斯籍老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）實施制裁，阿布拉莫維奇搶先出售切爾西，最終報價已在本月稍早提出。

其他有意競標切爾西者還包括美國大聯盟道奇隊主要股東波利（Todd Boehly），以及美國職籃波士頓塞爾蒂克隊的老闆之一佩格琉卡（Steve Pagliuca）。