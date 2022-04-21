足球專欄／曼聯慘遭屠殺 雙紅會褪色

面對利物浦薩拉赫（左）的衝擊，曼聯馬奎爾（右）無招架之力。（美聯社）

英超 第30輪上演「雙紅會」，這場經典大戰如今卻更像是一場大屠殺。「紅軍」利物浦在主場以4：0輕鬆擊敗「紅魔」曼聯，本賽季兩回合以9：0完勝，繼續朝著歐冠、聯賽兩項錦標邁進。而失利的曼聯，則在「爭四」的道路上逐漸被熱刺、阿森納甩開，下賽季恐怕將無緣歐冠。

前一場比賽，曼聯靠著C羅 （Cristiano Ronaldo）的帽子戲法艱難地贏下排名墊底的諾維奇。本場比賽，C羅因痛失愛子缺席，主場利物浦的球迷們則在比賽第七分鐘全體鼓掌，為他獻上哀悼之意。

不過，比賽場上，紅軍將士則絲毫沒有手軟，埃及天王薩拉赫（Mohamed Salah）打進2進球1助攻，反觀紅魔全場一次射門，控球率僅28%。最讓人看不下去的是低迷的士氣與荒唐的戰術，曾經讓人熱血沸騰的「雙紅會」變成這樣，真是讓人不勝唏噓。

在「爭四」的關鍵時刻，面對狀態火熱的「死敵」利物浦，曼聯主教練朗尼克（Ralf Rangnick）擺出343陣型，與對手打高位逼搶。完全無視本方球員根本能力不足，這種開放性的打法就是將弱點赤裸裸地暴露在紅軍三叉戢的砲火之下。

本場比賽，後防線最穩的瓦拉內（Raphael Varane）再度傷缺，凸顯馬奎爾（Harry Maguire）轉身回追慢的問題，碰上飛毛腿薩拉赫、馬內（Sadio Mane）毫無招架之力。至於高位逼搶，曼聯經常是只逼不搶，這種半調子的打法不僅對利物浦毫無威脅，更在後衛身後留下空間巨大，加上中場毫無攔截能力，只要對手一個直塞，就能夠輕易打穿防線。

攻擊線上，C羅不在，曾經的「大英帝星」拉什福德（Marcus Rashford）難堪重任，曼聯全場最好的機會是一記過頂直塞，但拉什福德彆腳的停球，直接把球送給了對方門將。

外傳現任阿賈克斯主教練滕哈格（Erik ten Hag）將在下賽季接手曼聯，這幾年這支荷蘭豪門在他手下打出了漂亮的攻勢足球 ，他擅於打造體系、培養年輕人，確實符合曼聯選帥的條件。不過，現在的曼聯已亂成一鍋粥了，從俱樂部高層到教練、球員全都有太多問題。一位從未帶過頂級豪門的主教練能否壓住陣腳？還有待時間來驗證。