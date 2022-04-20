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C羅喪子 敵隊球迷發起第7分鐘起立鼓掌 為他打氣

記者吳曉涵／台北報導
C羅場上魅力擄獲眾多球迷。(取材自Instagram)
C羅場上魅力擄獲眾多球迷。(取材自Instagram)

目前效力於英超曼聯隊的葡萄牙足球巨星C羅和女友喬治娜發表聲明沉痛宣布兩人的龍鳳胎只有女嬰順利出生，男嬰夭折，消息一出震驚全球，C羅擁有4億追蹤者的Instagram也湧入各界的慰問，包括巴西球王比利也在其中，還有來自葡萄牙國家隊、曼聯、尤文圖斯和皇馬的前隊友等等，足見其好人緣。

曼聯對上利物浦的英超比賽，C羅雖然缺席，擁有主場優勢的利物浦球迷特別發起讓全場觀...
曼聯對上利物浦的英超比賽，C羅雖然缺席，擁有主場優勢的利物浦球迷特別發起讓全場觀眾在比賽第7分鐘全場起立鼓掌（取自C羅的7號球衣之意）的活動，送給C羅為他與家人們打氣。(歐新社)

曼聯球員在左臂別上黑色布條表達哀悼之意。(路透)
曼聯球員在左臂別上黑色布條表達哀悼之意。(路透)

而更感人的是，曼聯對上利物浦的英超比賽，C羅雖然缺席，但同隊隊友們依舊為他送暖，在左臂別上黑色布條表達哀悼之意。擁有主場優勢的利物浦球迷也特別發起讓全場觀眾在比賽第7分鐘全場起立鼓掌（取自C羅的7號球衣之意）的活動，送給C羅為他與家人們打氣。此外，Ｃ羅當初待了快十年，最後有點不歡而散的西甲皇家馬德里隊，也發出官方聲明慰問他。

C羅與女友喬治娜育有一名4歲大的親生女兒阿拉娜，並撫養了據傳是C羅透過代理孕母所生的大兒子和一對4歲龍鳳胎。去年10月，兩人開心秀出超音波照片宣佈喬治娜懷有龍鳳胎，沒想到現在會傳出男嬰夭折的消息。可想而知C羅心情因此大受影響，除了缺席對陣利物浦的比賽之外，接下來曼聯還要對上兵工廠、切爾西，每場都是硬仗，屆時C羅能否歸隊相信也是許多球迷關注的焦點，不過無論如何還是希望各界的關懷能讓他們一家人能儘早走出喪子之痛。

C羅經常分享一家人溫馨合照。(取材自Instagram)
C羅經常分享一家人溫馨合照。(取材自Instagram)

C羅 英超 足球

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