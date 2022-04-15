「小時候被形容雞腳」奧運7金短跑女將菲莉克絲將退休

美國田徑名將菲莉克絲將退休。（路透）

拿下11面奧運 獎牌的美國田徑名將菲莉克絲（Allyson Felix）宣布，今年將是她最後一個馳騁田徑場的賽季，36歲的她將在季末高掛釘鞋，結束璀璨的選手生涯。

菲莉克絲是奧運「五朝元老」，共斬獲7面金牌在內的11面奧運獎牌，包括4面1600公尺接力金牌、2面400公尺接力金牌，以及一枚200公尺金牌；她還13度在世界級賽事奪金，是美國田徑史最成功的選手之一。

「小時候當我的腳被形容是雞腳時，從沒想過我的職業生涯會是如此。」菲莉克絲發表的退役宣言提到，「我對這項運動充滿感謝，田徑改變了我的人生。」

她也提到，已為田徑付出所有，「我想用最後一趟比賽，和這項運動以及幫助過我的人道謝並說再見。」她形容選手生涯最後一個賽季已經不在意秒數的爭奪，而是為最簡單的快樂去跑，「如果你們看到今年賽道上的我，我希望分享一些時刻，一些記憶，還有我對你們的感謝。」

菲莉克絲2018年11月迎接愛女卡姆琳（Camryn）出生，但當時是32周緊急剖腹產，卡姆琳出生僅1559克，前29天都待在新生兒重症監護室，菲莉克絲之後也開始為黑人 孕婦死亡率問題奔走。

退休 聲明的最後，菲莉克絲也提到，最後一個賽季要為「女性而跑」，也是為了女兒更好的未來奮戰，之後還會有一系列的公告，希望能「讓世界的女性變更好」。