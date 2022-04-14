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美國健美冠軍麥克米蘭心臟病發逝世 享年44歲

中央社／洛杉磯14日綜合外電報導
美國知名健美運動員麥克米蘭。（路透）
美國知名健美運動員麥克米蘭。（路透）

美國知名健美運動員麥克米蘭（Cedric McMillan）驚傳逝世，享年44歲，他的贊助商在12日證實這項不幸消息。

生產營養補充品的「美國黑骷髏公司」（Black Skull USA）在社群媒體Instagram發文說：「我們遺憾地告訴大家，我們的朋友和兄弟塞德里克．麥克米蘭今天過世了。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國黑骷髏公司並未透露和麥克米蘭去世相關的進一步詳情。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，健身網站Generation Iron指出，據報麥克米蘭是在使用跑步機時心臟病發作。

麥克米蘭曾贏得2017年阿諾杯健美賽（Arnold Classic）冠軍，這項賽事的主辦單位Arnold Sports Festival也在Instagram發文致哀，表示對此噩耗感到「心碎」。

這個組織是以知名的健美藝人阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）為名，其Instagram貼文還附上麥克米蘭與阿諾史瓦辛格的合照。

貼文寫道：「最重要的，麥克米蘭是一位丈夫和父親，在這個極為艱難的時刻，我們向他的家人致上最深切的哀悼。」

麥克米蘭曾贏得多項健美比賽冠軍，因此成為「健美和健身界的明星」；他也曾在美國陸軍服役20多年，軍階晉升到上士。

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