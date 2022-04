拳擊／替哥哥出氣 克里斯洛克弟弟向威爾史密斯下戰帖

好萊塢男星威爾史密斯 (Will Smith)於奧斯卡 頒獎典禮上對克里斯洛克(Chris Rock)的驚天一巴掌,讓他面臨10年內不得參與奧斯卡的處分。不過,克里斯洛克的弟弟肯尼洛克(Kenny Rock)還沒氣消,近日接受外媒訪問時他表示想在6月份的拳擊賽事與威爾史密斯「單挑」,替哥哥復仇。

日前肯尼洛克和「名人拳擊賽」的創始人費德曼(Damon Feldman)達成協議,他將參與一場6月11日於佛羅里達州 舉行的拳擊賽事,只不過目前還沒有對手,他受訪時表明為了替哥哥出一口氣,他想挑戰威爾史密斯:「我應該和他一起參加比賽,我可以把他打倒,讓雙手為我發聲。」雖然他的身高比威爾史密斯矮了一截,仍很有信心。

肯尼洛克也對美國影藝學院禁止威爾史密斯10年內再參加奧斯卡的處分持懷疑態度,他說:「我們來看看他是否真的會被禁止參與奧斯卡10年,說不定3年後,他們會認為我們已經忘記這件事了,然後讓他加入,我們必須確保這些人按照他們承諾的去做。」

