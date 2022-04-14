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拳擊／替哥哥出氣 克里斯洛克弟弟向威爾史密斯下戰帖

聯合新聞網 / 綜合報導
影星威爾史密斯(右)因為在奧斯卡頒獎禮上掌摑諧星克里斯洛克，而遭到影藝學院處罰十年不得出席奧斯卡活動。(路透)
影星威爾史密斯(右)因為在奧斯卡頒獎禮上掌摑諧星克里斯洛克，而遭到影藝學院處罰十年不得出席奧斯卡活動。(路透)

好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）於奧斯卡頒獎典禮上對克里斯洛克（Chris Rock）的驚天一巴掌，讓他面臨10年內不得參與奧斯卡的處分。不過，克里斯洛克的弟弟肯尼洛克（Kenny Rock）還沒氣消，近日接受外媒訪問時他表示想在6月份的拳擊賽事與威爾史密斯「單挑」，替哥哥復仇。

日前肯尼洛克和「名人拳擊賽」的創始人費德曼（Damon Feldman）達成協議，他將參與一場6月11日於佛羅里達州舉行的拳擊賽事，只不過目前還沒有對手，他受訪時表明為了替哥哥出一口氣，他想挑戰威爾史密斯：「我應該和他一起參加比賽，我可以把他打倒，讓雙手為我發聲。」雖然他的身高比威爾史密斯矮了一截，仍很有信心。

肯尼洛克也對美國影藝學院禁止威爾史密斯10年內再參加奧斯卡的處分持懷疑態度，他說：「我們來看看他是否真的會被禁止參與奧斯卡10年，說不定3年後，他們會認為我們已經忘記這件事了，然後讓他加入，我們必須確保這些人按照他們承諾的去做。」

克里斯洛克（左）和弟弟肯尼洛克（右）感情很好。 圖擷自肯尼洛克IG
克里斯洛克（左）和弟弟肯尼洛克（右）感情很好。 圖擷自肯尼洛克IG

威爾史密斯 奧斯卡 佛羅里達州

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