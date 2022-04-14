足球／曼城、利物浦出線 歐冠4強好比英超對決西甲

歐冠4強賽對戰組合。（UEFA官網）

歐冠8強賽第二輪全部結束，歐冠4強對陣形勢也已經出爐。

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在前一天的比賽中，皇馬淘汰切爾西，比利亞雷亞爾淘汰拜仁。在13日比賽中，曼城淘汰了馬競，利物浦淘汰了本菲卡。

根據之前的抽籤，歐冠4賽皇馬將對陣曼城，利物浦將對陣比利亞雷亞爾，恰好呈現英超 與西甲 球隊對抗的局面。

根據歐洲足聯（UEFA）的數據，在4強賽兩兩對決的球隊歷史戰績都是打成平手。

利物浦曾2次對陣比利亞雷亞爾，戰績1勝1負，踢進3球，丟掉1球。曼城曾6次對陣皇馬，戰績2勝2平2負，踢入7球，也失掉7球。

歐冠4強賽首輪將在當地時間4月26日、27日進行，第二輪在5月3日、4日進行。根據UEFA官網，皇馬和比利亞雷亞爾先客後主。

8強淘汰賽第二輪，利物浦主場3比3戰平本菲卡，菲爾米諾（Roberto Firmino）梅開二度。利物浦在第一輪以3比1勝出，因此以總分6-4晉級。

另一場8強淘汰賽，曼城客場0比0戰平馬德里競技，馬競一再強攻，但始終難以打破僵局。曼城靠第一輪的1比0微幅優勢以總分1-0晉級。