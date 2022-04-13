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歐冠／萊萬進球拜仁仍遭淘汰 本澤馬扮英雄助皇馬晉級

體育新聞組／綜合報導
本澤馬續扮英雄，助皇馬晉級。（路透）
本澤馬續扮英雄，助皇馬晉級。（路透）

2021/22年歐冠杯8強決賽第二輪，拜仁慕尼黑主場1比1戰平比利亞雷亞爾，萊萬（Robert Lewandowski）雖率先進球，但楚克烏澤（Samuel Chukwueze）第88分鐘把握全場唯一射正機會扳平。比利亞雷亞爾以總分2-1淘汰拜仁，自2005-06賽季後、時隔16年再次打進歐冠4強賽。

影音來源：YouTube

另一場8強賽，皇家馬德里在主場正規賽時間結束後，總積分與切爾西踢平。進入加時賽後，本澤馬（Karim Benzema）踢進關鍵一球，以總分5-4晉級。

比利亞雷亞爾在歐冠小組賽中與曼聯、亞特蘭大、瑞士年輕人同組，最後以次於曼聯的小組第二出線。之後在16強賽先在主場1比1平尤文圖斯、客場3比0大勝對手晉級。然後在8強賽首輪主場1比0戰勝拜仁，客場1比1戰平後晉級。

值得一提的是，比利亞雷亞爾上個賽季拿下歐聯杯冠軍；這個賽季雖在西甲只排名第7，卻接連淘汰兩支強隊進入了歐冠4強。

皇馬首輪在客場3比1獲勝，被認為一隻腳已經晉級歐冠4強，然而第二輪卻差點淪至被淘汰。

切爾西先進2球，以2比0領先。第75分鐘，維爾納（Timo Werner）再進球，切爾西3比0領先，皇馬處在被淘汰的邊緣。幸運的是，第80分鐘，羅德里戈（Rodrygo）獲莫德里奇（Luka Modrić）助攻破門，比數1比3，因不採客場進球規則，雙方總積分4比4。

比賽進入加時賽，威尼修斯（Vinicius Junior）助攻本澤馬得分，皇馬在驚濤駭浪中晉級。

連續兩輪淘汰賽，皇馬都是驚險晉級。16強對陣巴黎，皇馬首輪0比1落後，第二輪也先丟一球，第60分鐘後皇馬才開始爆發，本澤馬上演帽子戲法，淘汰了巴黎。

萊萬獨木難撐，拜仁意外淘汰。（歐新社）
萊萬獨木難撐，拜仁意外淘汰。（歐新社）

皇家 亞特蘭大 西甲

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