C羅邀觀戰「補償」 受傷小球迷媽媽：道歉沒誠意

C羅拍打小球迷手背一事未平息，警方已介入調查。(路透)

曼聯射手「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）上周不敵艾佛頓（Everton）後拍落球迷手機 ，事後雖在社交網提出邀請對方到老特拉福球場觀戰「補償」，但仍飽受批評。該名14歲球迷的母親稱獲曼聯邀請入場，但堅拒接受C羅道歉，又以「恐怖」來形容曼聯處理此事的手法。

綜合媒體報導，曼聯不敵艾佛頓後，小腿受傷的C羅涉嫌「攻擊」球迷，把他的手機拍落地上並造成手部受傷。相隔多日，該名14歲男童的母親接受《每日電訊報》訪問，直言拒絕接受C羅道歉，「對我來說這是非常無禮，作為艾佛頓球迷，我們為什麼要觀看曼聯的賽事？他沒有提及我兒子支持哪隊，這是非常弱的道歉」。

她又稱曾問兒子是否希望到老特拉福球場觀戰，但遭拒絕並稱「不想再見到他（C羅）了」，據悉曼聯不處分C羅後，她批評曼聯處理手法「恐怖」。