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北京首鋼季後賽出局 林書豪計畫下周返美

體育新聞組／綜合報導
林書豪即將返美。（取材自微博）
林書豪即將返美。（取材自微博）

CBA季後賽北京首鋼隊被吉林隊淘汰出局，無緣八強，華裔球星林書豪就此結束賽季，他計畫在下周返回美國。林書豪在近日更新了社交媒體，他回顧本賽季時表示：「為自己付出一切。」

北京青年報報導，林書豪在本賽季常規賽第二階段打滿了15輪比賽，整體表現不好。由於此前經歷新冠的不利影響，他身體能力與競技狀態有較大幅度下降。此後，雖然經歷了長時間的恢復，但在球場上，林書豪的表現與作用有著明顯的下滑。

第三階段，林書豪仍然未有較大的狀態反彈。球隊對他輪休過兩次。季後賽開啟後，林書豪在第一場時曾經表現出色，這也是他本賽季打出的最好一場比賽。但很可惜的是，林書豪未能在季後賽第二場時延續自己的狀態，他再度有些迷失。本賽季林書豪總共出戰25場比賽，場均得到13.7分、送出4.4次助攻。

林書豪就此結束本賽季的征戰。這是他為首鋼隊效力的第二個賽季。林書豪在社交媒體上總結了這個賽季的征戰感受。他寫道：「謝謝你們，謝謝所有支持我們的人。不管怎麼說，這不是一個輕鬆的賽季，也是一個悲傷的結局，但我很高興自己又打了一個賽季。在季後賽輸掉比賽很難受。但吉林隊的表現值得稱讚。告別這個賽季，我知道自己付出了一切。現在是休息、恢復與重置的時候了。」 

林書豪 季後賽 北京

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