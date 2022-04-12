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足球／C羅輸球失控拍傷14歲球迷 英國警方展開調查

體育新聞組 / 綜合報導
C羅輸球失控拍傷14歲球迷手部，英國警方展開調查。（路透）
C羅輸球失控拍傷14歲球迷手部，英國警方展開調查。（路透）

英格蘭足球超級聯賽曼徹斯特聯隊9日被艾佛頓隊擊敗後，曼聯球星C羅（Cristiano Ronaldo）涉嫌「攻擊」球迷，把他的手機拍落地上並造成手部受傷，警方已展開調查。

曼聯作客古迪遜公園球場（Goodison Park）以0：1輸給艾佛頓（Everton）後，社群媒體流傳的影片顯示，C羅離開球場時將一位艾佛頓球迷的手機拍落到地上。英國麥西塞德郡（Merseysid）警方昨天呼籲目擊者出面協助釐清案情。

麥西塞德郡警方發言人表示：「當球員們在下午2時30分離開球場時，據報一名男孩遭到客隊一名球員攻擊。」警方發言人說：「調查正在進行中，警方目前正跟艾佛頓足球隊合作，查看監視器畫面並進行廣泛的目擊者調查，以確定是否發生犯罪行為。」

這位14歲小球迷的母親告訴「利物浦迴聲報」（Liverpool Echo），她的兒子患有自閉症和運用障礙，這事件並且造成他的手部瘀傷。

C羅9日當天就為他的失控行為致歉，並邀請這名男孩到曼聯主場老特拉福球場（Old Trafford）觀看球賽，作為補償。

C羅在社群媒體Instagram發文寫道：「在我們面臨艱難的時刻，管理情緒從來都不是一件容易的事；儘管如此，我們必須始終保持尊重、耐心，並為所有熱愛這項美麗運動的年輕人樹立榜樣。」他還說：「我想為我的失控行為致歉，如果可能的話，我想邀請這位球迷到老特拉福球場觀看球賽，以示公平競爭和運動精神。」

C羅 社群媒體 足球

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