足球專欄／皇馬狠打要害 藍軍變陣已晚

本澤馬狀態火熱，歐冠連兩場上演帽子戲法。（路透）

歐冠八強首回合皇馬對切爾西的比賽中，「銀河艦隊」靠著本澤馬（Karim Benzema）的帽子戲法以3：1擊敗「藍軍」。除了場上球員發揮出色外，賽前皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的戰術奏效，正好克制了切爾西主教練圖赫爾（Thomas Tuchel）布陣，這也是皇馬能夠贏得如此順利的原因。

回顧上賽季兩隊在歐冠四強的交手，當時皇馬主教練席丹（Zinedin Zidan）沒有選擇維尼修斯（Vinicius Junior）打左邊鋒，而是讓阿札爾（Eden Hazard）上場，相當於自斷左臂，失去了反擊的速度。此外，莫德里奇（Luka Modric）、克羅斯（Toni Kroos）、卡塞米羅（Carlos Casemiro）的「典禮中場」三人組，面對切爾西群狼般的逼搶，尤其是坎特（N'Golo Kante）無所不能的表現，顯得老態龍鍾、左支右絀。

回到本場比賽，皇馬先發陣容最大的亮點，就是讓巴爾韋德（Federico Valverde）出任右邊鋒，為中場注入活力。在防守方面，他不惜體力地上下奔跑，這讓前幾場被爆得很慘的右後衛卡瓦哈爾（Dani Carvajal）有了強力的助手；進攻方面，他有足夠的小技巧，可以和本澤馬做配合，同時有速度和衝擊力，讓切爾西備感壓力。

此外，本澤馬與維尼修斯的反擊十分有針對性，充分利用切爾西中後衛席爾瓦（Thiago Silva）年紀較大，回追速度慢的缺點。而且切爾西打三中衛，竟無人盯訪維尼修斯，讓他屢屢突破防線，一旦切爾西的右中衛被維尼修斯吸引過去，肋部的巨大空間就任由本澤馬利用，皇馬的第一顆進球就是這麼來的。

中場休息後，圖赫爾主動變陣，由三中衛改打四後衛，右邊後衛不再大幅壓上，而是盯好維尼修斯。下半場切爾西的場面較占優，可以看出戰術是奏效的，只不過門將意外失誤，被本澤馬逮住機會破門，徹底葬送了比賽。

這已經是本澤馬在歐冠淘汰賽階段，第四次製造門將失誤得分。有人會問：「為什麼他的運氣那麼好？」實際上，本澤馬的球商是他成功的關鍵。他其實不常逼搶，但靠著預判球的走勢，抓住守門員發生微小失誤的時機上前施壓，總能事半功倍。