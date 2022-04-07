歐冠／看齊C羅…本澤馬連2場帽子戲法 皇馬復仇切爾西

本澤馬連續兩場歐冠比賽演出帽子戲法。（路透）

歐冠八強賽首回合展開爭奪。皇家馬德里客場3：1力克切爾西，本澤馬（Karim Benzema）上演帽子戲法，哈弗茨（Kai Havertz）扳回一城。拜仁慕尼黑客場0：1不敵「黃色潛水艇」比利亞雷亞爾，丹朱馬（Arnaut Danjuma）開場8分鐘就進球。

皇馬第一回合3：1客場勝利，是非常大的優勢。專家指出，在歷史上，不管是國內的還是國際的淘汰賽，皇馬首回合在客場贏對方2球以上，從來都沒有失手過，也就是說，最後都順利晉級。上賽季歐冠，皇馬在四強階段遭切爾西淘汰，最後藍軍抱回了冠軍獎杯。本賽季兩隊在八強狹路相逢，本場勝利可說是皇馬一次痛快的復仇。

本澤馬開賽21分鐘就頭球破網，3分鐘後再獲隊友妙傳，又以頭球得分；切爾西在第40分鐘追回一分。下半場開賽不到一分鐘，本澤馬再抓住切爾西門將一個勁道不足的傳球，起腳破網，完成個人的帽子戲法。

本澤馬連續兩場歐冠比賽上演帽子戲法，上一場對巴黎聖日耳曼 的比賽中，他也曾上演帽子戲法，幫助球隊晉級。

歐冠歷史上，只有3位球員曾連續2場上演帽子戲法，分別是2014年的路易斯·阿德里亞諾（Luiz Adriano），2016年的梅西 （Lionel Messi），2017年的C羅 （Cristiano Ronaldo）。而且本澤馬和C羅一樣，都是在淘汰賽中連續上演帽子戲法。