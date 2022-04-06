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大學男籃／最大逆轉秀 堪薩斯大學NCAA稱冠 艾格巴吉獲MVP

體育新聞組／綜合報導
堪薩斯大學奪冠後，麥考馬克依傳統慣例剪下籃網。（Getty Images）
堪薩斯大學奪冠後，麥考馬克依傳統慣例剪下籃網。（Getty Images）

克服上半場最多16分的落後劣勢，堪薩斯大學面對北卡羅萊納大學上演NCAA冠軍賽史上最大逆轉秀，以72：69拿下校史第4座冠軍，大四後衛艾格巴吉（Ochai Agbaji）收下最傑出球員榮耀。

影音來源：YouTube

身為第一種子的堪薩斯，上半場遭到第8種子北卡多點開花攻勢轟炸，中場休息時落後15分，不過球隊進到休息室時，前鋒麥考馬克（David McCormack）卻是面帶笑容，讓隊友布勞恩一度相當困惑。

他說：「我當時在想，你到底在笑什麼，我們可是15分落後，然後他要我抬起頭、繼續前進。」

下半場開打後，麥考馬克先與隊友空中接力爆扣，點燃球隊反撲火苗；他在下半場進帳個人15分中的9分，倒數1分20秒勾射逆轉比數，倒數22秒又在籃下單打得手，為堪薩斯奠定勝基，收下相隔14年的冠軍，並以最多16分落後改寫冠軍賽最大逆轉分差。

堪薩斯替補後衛馬丁（Remy Martin）下半場砍進3顆三分球、拿下11分，是贏球另一功臣，艾格巴吉也攻下12分、3籃板。

堪薩斯前年就被看好有機會問鼎冠軍，不過受疫情影響取消賽事；對於球隊多等兩年才奪冠，總教練塞爾夫（Bill Self）直言，這座冠軍也屬於兩年前那支隊伍，「我一直認為2020年時球隊更好，更有能力在錦標賽獲得好成績。」

堪薩斯大學上演NCAA冠軍賽最大逆轉秀，全隊欣喜若狂。（路透）
堪薩斯大學上演NCAA冠軍賽最大逆轉秀，全隊欣喜若狂。（路透）

北卡 疫情 YouTube

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