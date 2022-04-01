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足球／美國睽違8年重返世界杯 攜手墨、加晉級

體育新聞組／綜合報導
美國男足隊普利西奇率隊闖進卡達世界杯，相隔八年重返會內賽。（路透）
美國男足隊普利西奇率隊闖進卡達世界杯，相隔八年重返會內賽。（路透）

卡達世界杯中北美洲及加勒比海區資格賽落幕，儘管美國隊以0：2不敵哥斯大黎加隊，但仍是攜手墨西哥隊和日前已提前晉級的加拿大隊搶下該區3張晉級門票，也讓今年卡達世界杯32個參賽席次已確定29席。

美國與哥斯大黎加的關門戰，在只要不輸6球以上就能晉級世界杯會內賽的情況下，最終以0：2敗北，相隔一屆再度前進世界杯，至於排名第4名的哥斯大黎加則是落入跨洲附加賽。

這也讓美國足球金童普利西奇（Christian Mate Pulisic）總算將一圓站上世界杯舞台的夢想，他在這次資格賽階段一共為美國踢進6球，其中包括面對巴拿馬隊的關鍵戰上演帽子戲法，幫助美國以5：1勝出，減輕了最後一戰對決哥斯大黎加的壓力。

不過收官戰輸球仍晉級世界杯會內賽，普利西奇並沒有太多的喜悅，他說：「這絕對是讓人失望的，因為我不喜歡輸球，尤其球場的氣氛很棒，我們卻失了兩球。但我們接下來仍將前往世界杯，這讓我為球隊感到驕傲。這是一種奇怪的感覺，我討厭輸球，但卻又迫不及待想去世界杯。」

在中北美洲及加勒比海區3個席次揭曉後，今年世界杯參賽32隊已確定29席，剩下3席將到6月才會揭曉，分別為歐洲區最後一席將由威爾斯隊與蘇格蘭隊和烏克蘭隊之戰勝方爭奪，而跨洲附加賽則有2張晉級門票，目前已確定將由紐西蘭隊出戰哥斯大黎加，以及秘魯隊出戰亞洲區第四輪勝隊（澳洲隊出戰阿拉伯聯合大公國隊）爭奪。

美國男足隊普利西奇（左）率隊闖進卡達世界杯，相隔八年重返會內賽。（歐新社）
美國男足隊普利西奇（左）率隊闖進卡達世界杯，相隔八年重返會內賽。（歐新社）

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