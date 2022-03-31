足球專欄／北馬難扮黑馬 C羅5進世界杯

C羅生涯第五度站上世界杯舞台。（新華社）

世界杯歐洲區預選賽，上一輪義大利 不敵北馬其頓爆冷出局震驚足壇；這一輪，葡萄牙沒有翻船，靠著C羅 （Cristiano Ronaldo）助攻、B費爾南德斯（Bruno Fernandes）梅開二度，以2：0擊敗這匹黑馬挺進世界杯。這是C羅第五屆世界杯，也是梅羅最後一次角逐大力神杯，球迷且看且珍惜啊。

上一場義大利雖輸球，但全場射門30多腳，幾乎壓著北馬其頓打。可惜幾位主力缺陣，前場缺乏爆點，這些機會無法轉變為進球，才會在最後時刻被對手打進一球就無力回天。相較之下，葡萄牙陣容豪華許多，C羅帶領著若塔（Diogo Jota）、B費、B席爾瓦（Bernardo Silva）組成的中前場，衝擊性與技術性十足。

開場階段，北馬其頓並未如預期打蹲坑反擊，反而是大膽地高位逼搶，這讓比賽的節奏非常快。對於實力更勝一籌的葡萄牙來說，這種局勢是喜聞樂見的，場上愈混亂，他們愈能製造破門機會。第14分鐘，C羅接獲直塞，瞄準遠腳射門，可惜球滑門而過。

隨著比賽深入，北馬其頓的劣勢愈來愈明顯：技不如人就要用體力來拚，體力不濟時就容易崩盤；長傳和爭頂成功率太低，無法突破佩佩（Pepe）戰神般的防守，只能走地面球拚技術，等於以己之短攻彼之長。

第31分鐘，北馬其頓一次橫傳轉移被B費斷球傳給C羅，後者帶球吸引防守的包夾再巧妙地回傳B費，最後B費射門打破僵局。

第65分鐘，葡萄牙快攻，C羅吸引三名防守球員的注意，讓若塔輕鬆將球傳到點球點附近，B費梅開二度，搶點破門，葡萄牙擴大領先。以上兩顆進球，我們可以看出兩點：

首先，如今葡萄牙人才濟濟，不再需要37歲的C羅一個人扛著球隊前進，他可運用自身的吸引力與傳球能力為隊友製造機會，讓中前場運作更流暢，或許能讓他們在世界杯走得更遠。

其次，在曼聯被罵翻的B費，為什麼在國家隊煥然一新？在俱樂部，他作為前場的樞紐，主要任務是組織進攻，這會放大他一腳出球失誤率高的缺點；在國家隊，他的作用比較接近影鋒，相當於埋伏在中鋒身後的第二攻擊點，這能解放他的進攻天賦，同時隱藏他身板較弱的缺點。