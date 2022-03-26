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花滑世錦賽／俄國被禁賽 日本時隔8年女單奪金牌

中央社／東京26日綜合外電
日本花式滑冰女子選手坂本花織25日在花滑世錦賽奪下女單金牌。（美聯社）
日本花式滑冰女子選手坂本花織25日在花滑世錦賽奪下女單金牌。（美聯社）

日本21歲花式滑冰女子選手坂本花織25日在世界花式滑冰錦標賽奪下女單金牌，是繼2014年淺田真央後，時隔8年再度有日本女選手在花滑世錦賽女單項目封后，也是日本封后第6人。

日本放送協會（NHK）、時事通信社報導，在法國舉辦的世界花式滑冰錦標賽，25日進行女單長曲項目，日本選手有坂本、樋口新葉及河邊愛菜出賽。

由於俄羅斯2月入侵烏克蘭，俄國選手被禁止參加本屆世錦賽。

日本花式滑冰女子選手坂本花織25日在花滑世錦賽奪下女單金牌。（美聯社）
日本花式滑冰女子選手坂本花織25日在花滑世錦賽奪下女單金牌。（美聯社）

坂本在旋轉及跳躍等方面都獲得最高評價，以完美演出在長曲項目拿下155.77分，加上短曲合計以總分236.09刷新個人紀錄並首度在世錦賽奪冠。樋口與河邊則分居第11名及15名。

這是日本繼2014年淺田真央以來，再度有選手在花滑世錦賽女單項目拿下金牌。坂本也是日本第6位在世錦賽奪金的女單選手。

坂本說，4年前她只參加平昌冬奧，未參加之後舉行的世錦賽，光是那樣就覺得自己已燃燒殆盡；今年世錦賽緊接著北京冬奧結束一個月後舉行，調整過程是前所未有的辛苦，她還想過不知道結果會怎麼樣，但努力不懈拚到最後，「這面獎牌真的很有價值」。

日本 北京冬奧 烏克蘭

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