羽球／中國打假球 4人遭世界羽聯禁賽 其中有奧運銀牌

圖為男雙何濟霆、劉雨辰在比賽中。(中新社)

世界羽聯25日宣布，四名中國羽球 隊男子雙打選手何濟霆、譚強、李俊慧（已退役）、劉雨辰因在2018年福州公開賽中「消極比賽」，給予三個月禁賽處罰，緩期兩年執行。中國羽球協會隨後發表聲明稱尊重這一結果，並將追加內部懲處。

這場假球風波發生在2018年11月舉行的福州羽球公開賽男雙1/4決賽中，兩對中國選手經過三局比賽，何濟霆/譚強以2：1擊敗了隊友李俊慧/劉雨辰，從而晉級半決賽。

不過，這場比賽多次出現離譜的出界及落網，與雙方平日水準有明顯差距；當時已引來丹麥球手維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）指控兩隊作弊。

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事件過去四年，世界羽聯在25日的公告中表示，在這場比賽中，四名中國選手「未能盡最大努力贏得比賽」，違反了世界羽聯的相關規定。獨立聽證小組（IHP）對以上每位球員進行了為期三個月的禁賽，禁賽期禁止參與和羽球有關的任何活動。但這項判決從2022年1月25日起緩期兩年執行，這意味著如果在兩年的觀察期內，球員有任何重複違反行為，三個月的禁令才將生效。

圖為男雙李俊慧、劉雨辰在比賽中。(中新社)

另外，上述四位球員還被要求沒收2018年的獎金：何濟霆/譚強（12250美元）和李俊慧/劉雨辰（2187.50美元）。根據程序，運動員 有權在收到處罰決定通知後21天內向國際體育仲裁法庭提出上訴。

值得一提，4名球員中，李俊慧/劉雨辰組合曾排名男雙世界第一，也是兩屆世界錦標賽冠軍及2020東京奧運 銀牌得主，但李俊慧在奧運後已退役。而譚強/何濟霆仍搭檔男雙，目前世界排名第17。