我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓解析

霍楚收緊保釋制度 華社力挺…致函州長盼改善治安

羽球／中國打假球 4人遭世界羽聯禁賽 其中有奧運銀牌

體育新聞組／綜合報導
圖為男雙何濟霆、劉雨辰在比賽中。(中新社)
圖為男雙何濟霆、劉雨辰在比賽中。(中新社)

世界羽聯25日宣布，四名中國羽球隊男子雙打選手何濟霆、譚強、李俊慧（已退役）、劉雨辰因在2018年福州公開賽中「消極比賽」，給予三個月禁賽處罰，緩期兩年執行。中國羽球協會隨後發表聲明稱尊重這一結果，並將追加內部懲處。

這場假球風波發生在2018年11月舉行的福州羽球公開賽男雙1/4決賽中，兩對中國選手經過三局比賽，何濟霆/譚強以2：1擊敗了隊友李俊慧/劉雨辰，從而晉級半決賽。

不過，這場比賽多次出現離譜的出界及落網，與雙方平日水準有明顯差距；當時已引來丹麥球手維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）指控兩隊作弊。

來源：YouTube

事件過去四年，世界羽聯在25日的公告中表示，在這場比賽中，四名中國選手「未能盡最大努力贏得比賽」，違反了世界羽聯的相關規定。獨立聽證小組（IHP）對以上每位球員進行了為期三個月的禁賽，禁賽期禁止參與和羽球有關的任何活動。但這項判決從2022年1月25日起緩期兩年執行，這意味著如果在兩年的觀察期內，球員有任何重複違反行為，三個月的禁令才將生效。

圖為男雙李俊慧、劉雨辰在比賽中。(中新社)
圖為男雙李俊慧、劉雨辰在比賽中。(中新社)

另外，上述四位球員還被要求沒收2018年的獎金：何濟霆/譚強（12250美元）和李俊慧/劉雨辰（2187.50美元）。根據程序，運動員有權在收到處罰決定通知後21天內向國際體育仲裁法庭提出上訴。

值得一提，4名球員中，李俊慧/劉雨辰組合曾排名男雙世界第一，也是兩屆世界錦標賽冠軍及2020東京奧運銀牌得主，但李俊慧在奧運後已退役。而譚強/何濟霆仍搭檔男雙，目前世界排名第17。

羽球 東京奧運 運動員

上一則

花滑世錦賽／俄國被禁賽 日本時隔8年女單奪金牌

延伸閱讀

中國奧運再遞補1面金牌 舉重呂小軍成功3連霸

中國奧運再遞補1面金牌 舉重呂小軍成功3連霸
2024巴黎奧運門票1000萬張 最低票價26美元

2024巴黎奧運門票1000萬張 最低票價26美元
支持普亭開戰 俄西洋棋大師遭禁賽6個月 怒批判決可恥

支持普亭開戰 俄西洋棋大師遭禁賽6個月 怒批判決可恥
俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 恐被禁賽1年

俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 恐被禁賽1年

熱門新聞

蘇炳添在東京奧運100米半決賽上，跑出了9秒83的成績。（新華社）

倫奧、東奧田徑項目 中國1天內「遞補」奪下4面牌

2022-03-21 19:57
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上力挺戰爭的「Z」字樣引發公憤。(取材自推特)

俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 恐被禁賽1年

2022-03-21 21:38
拓荒者中鋒諾基奇(右)20日因不滿場邊觀眾叫囂，走過去一把搶走觀眾的手機，並往地上丟。(影片截圖)

NBA／搶觀眾手機、嗆裁判… 聯盟一口氣罰款4球星

2022-03-23 01:03

NBA／害柯瑞扭傷 史馬特問心無愧 格林幫腔：撲球不髒

2022-03-19 08:43
烏克蘭跳高選手馬胡奇克被迫逃離自家，一度得藏身地窖。她花了3天橫越2000公里來到塞爾維亞首都貝爾格勒，一舉在世界室內田徑錦標賽成功摘金。(美聯社)

歷經逃難躲地窖 烏克蘭選手世錦賽摘金獻給母國

2022-03-22 14:14
澳洲「世界球后」芭蒂。(路透)

網球／震撼彈 25歲現任球后芭蒂宣布退休

2022-03-23 00:15

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果