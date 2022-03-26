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足球／積分同為25分 烏拉圭、厄瓜多提前晉級世界杯

體育新聞組／綜合報導
烏拉圭球員蘇亞雷斯（Luis Suarez）賽後剪下球網慶祝晉級世界杯。（歐新社）
烏拉圭球員蘇亞雷斯（Luis Suarez）賽後剪下球網慶祝晉級世界杯。（歐新社）

25日又有兩隊晉級世界杯。世界杯南美區預賽，烏拉圭在主場1比0擊敗秘魯，獲得直接晉級世界杯的門票。厄瓜多雖然本輪比賽落敗，在客場以1比3輸給巴拉圭，但也在本輪比賽後直接晉級世界杯。

之前的預賽巴西和阿根廷已經出線，而厄瓜多和烏拉圭都是踢完17輪後積分達25分，領先第五名秘魯多達4分，比賽只剩下1輪，這兩隊也提前出線。

南美區預賽還剩下最後一個確定名額，將由秘魯、哥倫比亞和智利競爭。

今年將是烏拉圭第14次參加世界杯，它們上次缺席世界杯是在2006年。最好成績是1930年和1950年拿下世界杯冠軍。

厄瓜多是第4次參加世界杯，上次缺席世界杯是2018年，最好的成績是2006年的第12名。

目前2022年世界杯已經確定19席，分別是：卡達、德國、丹麥、巴西、法國、比利時、克羅地亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士、荷蘭、阿根廷、伊朗、南韓、日本、沙烏地阿拉伯、烏拉圭、厄瓜多。

尚未確定出線隊伍的分區包括：非洲5支、中北美洲與加勒比海3支、歐洲3支；這三區還將再與大洋洲和南美共同產生1個名額。

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