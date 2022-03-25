足球／義大利遭爆冷絕殺 連2屆無緣世界杯

義大利無緣世界杯，圖為義大利球員貝拉爾迪。（美聯社）

2022年世界杯預賽歐洲區附加賽，C組半決賽大爆冷門，義大利 在主場0：1不敵北馬其頓，特拉伊科夫斯基（Aleksandar Trajkovski）第92分鐘絕殺。義大利無緣世界杯。

統計顯示，本場比賽義大利攻勢始終占上風，控球率66%，射門多達32次，但只有5次射正；而北馬其頓在4次射門中就有2次射正。義大利禁區內射門多達17次，但沒有1次射正。

這是義大利在世界杯預賽中首次主場輸球，現在只剩巴西 和西班牙在預賽主場不輸球，其中西班牙51勝10平，巴西是49勝12平。

義大利曾獲4屆世界杯冠軍，但卻連續2屆無緣。這也是義大利歷史上首次連續2屆缺席世界杯。義大利上一次參加世界杯還是在2014年，這意味著該國在長達12年的時間裡都不能參加世界杯。下次要等到2026年了。

另一場C組半決賽葡萄牙主場3：1力克土耳其，晉級預賽決賽，將對上北馬其頓，爭奪卡達世界杯出賽權。

本場比賽C羅 （Cristiano Ronaldo）踢了90分鐘，他5次射門，其中2次射正，2次射偏，1次射門被封堵，未能進球。

A組半決賽威爾士主場2：1力克奧地利，晉級預賽決賽，對手將是延賽的蘇格蘭與烏克蘭勝隊。貝爾（Gareth Bale）梅開二度，薩比策（Marcel Sabitzer）扳回一城。

B組半決賽，瑞典主場1：0險勝捷克，將與波蘭競逐最後一席世界杯席次。伊薩克（Alexander Isak）在加時賽第110分裡助攻奎松（Robin Quaison）絕殺。