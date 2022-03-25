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足球／日本2：0擊敗澳洲 攜手沙烏地晉級

體育新聞組／綜合報導
日本隊三笘薰梅開二度。（歐新社）
日本隊三笘薰梅開二度。（歐新社）

隨著世界杯預賽亞洲區12強賽日本在客場擊敗澳洲，世界杯又有兩支球隊出線，那就是日本和沙烏地阿拉伯。

日澳之戰一直踢到第89分鐘，才由替補上陣的三笘薰獲隊友傳球推射破門，打破僵局。5分鐘後的補時第94分鐘，三笘薫內切低射破門完成梅開二度，最終日本以2：0戰勝澳洲。

這是澳洲自2008年6月22日輸給中國隊以來，首次在世界杯預賽主場輸球。主場29場（25勝4平）不敗的紀錄被終結。

在12強賽B組，日本隊9戰積分21分，沙國隊8戰積分20分，澳洲9戰積分15分，阿曼8戰積分8分。日本和沙國已經鎖定了前兩名。

這是日本隊第7次參加世界杯，上次缺席世界杯還是在1994年。最好的成績是2002年和2010年的第9名。

中國在阿聯酋主場出戰沙國，終場1：1握手言和。賽前因日本戰勝澳洲，因此沙國提前確定晉級，而中國隊在前兩輪就已經宣告出局。

沙國6次參加世界杯，上次缺席世界杯還在2014年。最好的成績是1994年的第12名。

2022年卡達世界杯已有17隊出線，分別為：卡達、德國、丹麥、巴西、法國、比利時、克羅埃西亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士、荷蘭、阿根廷、伊朗、南韓、日本、沙國。

日本 澳洲 伊朗

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