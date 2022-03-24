足球專欄／慘敗巴薩 皇馬換血不能等

巴薩奧巴梅揚（右）對皇馬打進兩球及一助攻。（美聯社）

在皇馬迎戰巴塞隆納的西班牙國家德比中，「銀河艦隊」慘遭0：4羞辱。雖然在積分榜上，皇馬仍以9分優勢穩居龍頭，但這場慘敗不僅讓死對頭巴薩士氣大振，更是把皇馬積壓已久的宿疾一口氣炸了出來。

1.中鋒無人替補

賽前，本澤馬（Karim Benzema）受傷，皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）改用莫德里奇（Luka Modric）打偽9號，結果實驗完全失敗。

其實，皇馬陣中還有兩位中鋒，但出場機會寥寥可數。這也凸顯了安帥用人的習慣，他看不上的人完全不用，寧可讓老邁的莫德里奇改打不熟悉的位置。

賽後，西班牙媒體也開始熱議，皇馬將加速引進哈蘭德（Erling Haland）。此前，雖然傳言不斷，不過在本澤馬狀態大好，及哈蘭德開價過高的情況下，皇馬似乎抱持著可有可無的態度。然而在這場失利後，皇馬今年同時引進姆巴佩（Kylian Mbappe）、哈蘭德兩位新世代天王的可能性愈來愈大。

2.中場缺乏活力

之前在對巴黎的大逆轉中，皇馬在換下克羅斯（Toni Kroos）後，中場才打出壓迫性。本場比賽也可看出，克羅斯想要保持整場高強度的施壓，已經不可能了。

從2015年至今，莫德里奇、克羅斯、卡塞米羅（Carlos Casemiro）組成的「典禮中場」，已為皇馬拿下三座歐冠、兩座西甲 冠軍，在世界足壇歷史上寫下了一頁傳奇。如今，連卡塞米羅都已30歲了，還死抱著這套陣容不放，是飲鴆止渴。而且，皇馬陣中也不乏少年英雄，巴爾韋德（Federico Valverde）、卡馬文加（Eduardo Camavinga）也都才華洋溢。

其實，也不用急著讓三人退下第一線，只要貫徹好輪換，三人拆開來用，夏天再補一個後腰接班人，相信中場的換血很快會有成果。

3.邊後衛頻受傷

本場比賽，左邊後衛門迪（Ferland Mendy）因傷缺陣，代班的納喬（Nacho Fernandez）被登貝萊（Ousmane Dembele）打爆。右邊後衛卡瓦哈爾（Dani Carvajal）在歷經多次大傷後，狀態也大不如前。

前兩年，皇馬高層總對於卡瓦哈爾「玻璃化」的問題沒有積極解決，但在與巴黎和巴薩兩場比賽中，卡瓦哈爾狼狽的模樣實在讓人不忍卒睹。今年夏天，可能也不會引進新的右後衛，但這個問題不解決，絕對會讓皇馬付出慘痛代價。