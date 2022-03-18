足球專欄／曼聯出局 C羅0射門尷尬

C羅全場無射門，曼聯慘遭淘汰。（歐新社）

歐冠八強名單全部出爐，其中，馬德里競技在客場1：0擊敗曼聯，贏下晉級資格。這場比賽中，備受矚目的曼聯球星C羅 （Cristiano Ronaldo）不僅沒能再次上演神奇逆轉，甚至寫下0射門的難堪紀錄。C羅到底怎麼了？這場比賽的失利他該負最大責任嗎？

歷經十場左右的射門荒，在前一場對陣熱刺的比賽中，C羅上演帽子戲法，不僅狠狠地打臉唱衰的批評聲，還踢進生涯第807球，成為世界上進球最多的男人。

同樣一個C羅，前一場戴帽，後一場0射門，到底怎麼回事？問題可能出在戰術上。

對熱刺比賽中，中場費南德茲（Bruno Fernandes）感冒，主教練朗尼克（Ralf Rangnick）改用博格巴先發，效果非常好。博格巴不僅可以在前場拿住球，巧妙地串接配合，還能在C羅換位的時候頂上去中鋒的位置。

但對馬競的比賽中，朗尼克拆掉了這對手氣正旺的組合，換回費南德茲先發。結果是，他在場上60分鐘裡，總共15次失去球權，不僅前場打不出配合，每當他丟球，隊友還得掉頭回防，疲於奔命，浪費體力。

費南德茲喜歡一腳出球，傳得好就是漂亮的手術 刀式助攻，傳不好就是白白失去球權。而且他缺乏盤帶能力，體魄也不夠強硬。面對防守，不是輕易被搶下，就是慌忙地一腳傳球。

再舉一個例子，左邊鋒桑喬（Jadon Sancho）前一場比賽中有許多漂亮的配合，還助攻C羅破門；但在這場比賽，他在邊路就只會硬過人，屢屢被搶斷，原因就是費南德茲的打法所致。

再看對手馬競的特點，他們的逼搶與防守反擊天下聞名。所以朗尼克用怕逼搶的費南德茲先發，讓博格巴替補就是最大失策。等到馬競打進一球，進入全面龜縮防守的狀態，再換上博格巴，或是不停傳中找C羅，已經於事無補。

說回來，球隊輸球，身為頭牌的C羅不可能把鍋都甩給別人。他確實靈活性下降，有球能力變差了，但這都是早已存在的問題。朗尼克應該要揚長避短，善用C羅的殺手嗅覺及進球的能力，而不是要求他去逼搶或是回撤做球。

總之，歐冠出局，今年曼聯在各項賽事都與冠軍無緣。聯賽爭四方面，目前較有利的是阿森納，曼聯極可能下賽季沒歐冠可打。那麼，在不轉會的情況下，本場比賽有可能就是C羅最後一場歐冠。