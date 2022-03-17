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歐冠／切爾西晉級8強 尤文中3箭落馬

體育新聞組／綜合報導
普利西奇（左）進球，助切爾西扳平。（路透）
普利西奇（左）進球，助切爾西扳平。（路透）

歐冠16強淘汰賽次回合最後兩場比賽，尤文圖斯主場0：3不敵比利亞雷亞爾，以總分1：4出局。切爾西客場2：1力克里爾，以總分4：1晉級。

尤文與比利亞雷爾之戰，首回合雙方以1：1戰平。本場比賽，上半場勢均力敵。直至下半場第78分鐘，魯加尼（Daniele Rugani）禁區內對科奎林（Francis Coquelin）犯規，莫雷諾（Gerard Moreno）射入點球。第85分鐘，保-托雷斯（Pau Torres）角球混戰中近距離墊射入網，2：0。在補時第92分鐘，德利赫特（Matthijs de Ligt）禁區內手球犯規，丹朱馬（Arnaut Danjuma）主罰點球命中。

切爾西對里爾之戰，首回合藍軍2：0取勝。本場開賽第38分鐘，切爾西若日尼奧（Jorginho）禁區內手球犯規，伊爾馬茲（Burak Yılmaz）射入點球。切爾西半場補時扳平，若日尼奧直傳，普利西奇（Christian Pulisic）禁區右側小角度射入。切爾西在第71分鐘反超前，芒特（Mason Mount）左路傳中，阿斯皮利奎塔（César Azpilicueta）在禁區邊緣用膝蓋將皮球頂入。

丹朱馬在補時踢進點球，以3：0擊敗尤文。（路透）
丹朱馬在補時踢進點球，以3：0擊敗尤文。（路透）

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