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足球／帽子戲法打臉批評…C羅生涯807球 登歷史進球王

體育新聞組／綜合報導
最會寫紀錄的葡萄牙足球巨星C羅又寫下新紀錄了，他以連進3球帽子戲法的華麗方式，正式成為世界足壇進球王。（美聯社）
最會寫紀錄的葡萄牙足球巨星C羅又寫下新紀錄了，他以連進3球帽子戲法的華麗方式，正式成為世界足壇進球王。（美聯社）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）又寫下新紀錄了，不久前他才因為IG追蹤人數破4億成為全球第一人（僅輸給IG官方帳號），12日在英超聯賽中，他更是以連進3球帽子戲法的華麗方式，正式成為世界足壇進球王。也總算從持續好一陣子的低迷狀態中恢復，讓球迷能夠再次目睹超精采的進球畫面。

C羅率領曼聯在主場對陣熱刺，在上一場比賽傳出疑似不滿主帥先發安排策略缺席後，C羅再度重返先發陣容，並且包辦本場曼聯所有進球，以一球遠射、一球禁區前插、一球頭球幫助球隊以3：2擊敗熱刺。這頂帽子戲法對C羅來說可是意義非凡，因為他近期十場比賽中只進了一球，狀態低迷到不可思議，而且在場上還各種放槍，這也讓英超名宿哈曼（Dietmar Hamann）日前公開表示：「C羅的時代結束了！」

沒想到Ｃ羅「逆境之王」封號名不虛傳，越是被唱衰就越有力量反擊，休息了一場比賽後滿血回歸，在滿場球迷不停唱著的「C羅之歌」背景襯托下，以帽子戲法方式向外界證明自己。而且C羅也憑著本場累積生涯807個進球數，正式打破世界足壇進球紀錄，此前世界第一進球王是捷克球員比坎（Josef Bican）的805球。他的精采表現，也讓場邊觀賽的美式足球巨星布雷迪（Tom Brady）忍不住起立鼓掌。

回顧C羅寫過的進球紀錄，除了這次達成的世界總進球數進球王之外，還有去年登頂的歐洲杯射手王、國家隊射手王，以及歐冠射手王。攤開這些紀錄，誰能相信他已經37歲了呢？

接下來3月份的賽事中，Ｃ羅還有兩大關卡必須面對，一是歐冠對上馬競次回合，二是今年卡達世界杯的資格賽將對上義大利，輸的就淘汰。希望他能夠維持目前的火熱狀態，繼續為自己寫下新的紀錄。

C羅 足球 英超

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