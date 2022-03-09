世界盃／胸前貼「Z」挺戰惹議 俄體操小將：還會再穿

庫利亞克表示如有還有機會，他還會穿上「Z」字戰袍。 （取材自推特）

2022體操世界盃 杜哈站雙槓項目，俄羅斯20歲選手庫利亞克（Ivan Kuliak）奪下銅牌上台領獎時，胸前貼上支持俄國入侵烏克蘭 的「Z」字標誌，引起公憤，國際體操總會（FIG）宣布會對這個「令人震驚的行為」展開懲戒程序；不過，這名小將在接受俄國媒體採訪時說了，「如果有第二次機會，選擇是否帶著『Z』字出賽？我還是會做同樣的事。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，國際體操總會宣布3月7日起禁止俄羅斯、白俄羅斯 選手參賽，因此體操世界盃杜哈站成為兩國選手最後還能以本國名義參加的比賽。庫利亞克在雙槓項目中奪下銅牌，與摘金的烏克蘭選手科夫頓（Illia Kovtun）一同站上頒獎台，庫利亞克被發現胸前貼上清晰可見的「Z」字，引發各界議論。「Z」在俄語中象徵勝利，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭時，坦克車、軍車前端都貼有「Z」字，因此被認為公開支持戰爭的意思。

庫利亞克接受俄媒採訪時表示，目前仍未接獲國際體操總會的調查，但他解釋說，「我確實看過我們軍隊用了這個字，我研究了一下這是『勝利』與『和平』的象徵，我不認為這對任何人來說是不好的意義，做為一名運動員，在場上全力以赴贏得勝利、支持和平的立場，如此而已。」

庫利亞克甚至對國際體操總會禁止他們出賽的行為說，「儘管我們沒有對任何人做錯任何事。 」