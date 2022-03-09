籃球／林書豪拿0分 中國媒體酸他「沒CBA外援水準」
華裔球星林書豪8日在CBA對山東之戰得分掛蛋，賽後遭到中國媒體嚴厲批評；CBA例行賽第3階段至今，林書豪平均僅繳出7.5分、2.5籃板、2助攻、1.3抄截，且連續4戰上場時間呈現逐步下滑，恐面臨「邊緣化」危機。這場比賽北京首鋼以103:112不敵山東西王。
本季林書豪選擇重返中國CBA聯賽效力，抵達中國時檢驗確診感染新冠病毒，隔離治療期間又面臨體重驟降，整體狀態明顯受到影響，也讓他在賽季中段正式回歸後，整體表現受到影響。
林書豪先前在今年1月9日對上廣廈之戰，就曾寫下出賽15分鐘得分掛零狀況，整體受重用程度更是明顯下滑，和2019-20賽季首度效力北京首鋼時繳出的22.4分、5.6籃板、5.6助攻相比，出現極大落差。
林書豪昨天得0分後，「搜狐體育」以「32分28分24分！林書豪睜大眼睛看看吧 這才是CBA外援！」標題為文，舉此役和林書豪的同場3名外援，分別拿到32分、28分和24分，林書豪卻拿0分，指林書豪已不具CBA外援的水準。
這篇文章更分析，林書豪因為年齡的增長，已經逐漸跟不上聯盟的節奏，因此下個球季，林書豪已很難重返CBA。
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