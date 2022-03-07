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體操／公開挺發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球

體育新聞組／綜合報導
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上「Z」字戰爭標誌，引發公憤。（取材自推特）
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上「Z」字戰爭標誌，引發公憤。（取材自推特）

2022體操世界杯杜哈站雙槓項目，俄羅斯20歲選手庫利亞克（Ivan Kuliak）奪下銅牌上台領獎時，胸前貼上支持母國入侵烏克蘭的「Z」字戰爭標誌，引起公憤。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國際體操總會宣布3月7日起禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽，因此體操世界杯杜哈站成為兩國選手唯一還能以本國名義參加的比賽。

庫利亞克在雙槓項目中拿下銅牌，與摘金的烏克蘭選手科夫頓（Illia Kovtun）一同站上頒獎台，不過庫利亞克卻被發現胸前貼上清晰可見的「Z」字，引起軒然大波。

「Z」在俄語中象徵勝利，在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭時，坦克車、軍車前端都貼有「Z」字，同時親普丁的政治家、活動家也都會穿著帶有「Z」字標章的衣服，以表示他們對戰爭的支持，庫利亞克因此被認為公開表態支持戰爭，引起外界批評聲浪。

對此，國際體操總會（FIG）宣布會對這個「令人震驚的行為」展開懲戒程序，同時也已經向體操倫理基金會（GEF）申訴，要求進行紀律處分，預計近幾天結果將會出爐。

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