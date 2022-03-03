換下運動服改穿軍服 盤點烏克蘭運動員「抗俄」

退役網球選手斯塔科夫斯基。（路透）

烏克蘭 遭俄羅斯入侵之後，烏國許多現役、退役體壇明星紛紛換下運動服、改穿軍服，投入戰場保衛國家，更傳出已經有年輕選手喪生的不幸消息。

退役網球選手改拿槍：會否極泰來

烏克蘭退役網球選手斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky）上個月27日對外公布自己已經入伍，說自己雖然沒有從軍經驗，但告訴「天空新聞網」（Sky News）說，他「私底下有槍枝方面的經驗」。台灣「網球一哥」盧彥勳當天在臉書（Facebook）發文，說他對這位昔日戰友「保衛國家的決心感到敬佩和動容」。

斯塔科夫斯基現年36歲，ATP巡迴賽4冠王，2013年因在溫布頓網球賽擊敗瑞士「特快車」費德勒（Roger Federer）而聲名大噪，他做出離開匈牙利妻小的困難決定，返鄉抗俄。

他昨天接受「早安不列顛」（Good Morning Britain）節目訪問時，傳達了令人動容的訊息。他強忍著淚水告訴他自己和所有人的孩子：「沒關係的，一切都會否極泰來，每個父親都會回家。」

烏克蘭前拳擊世界冠軍維塔利。（美聯社）

國家比冠軍腰帶重要 拳王捍衛家園

除了斯塔科夫斯基，烏克蘭前拳擊世界冠軍兄弟檔─維塔利（Vitali Klitschko）和瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）同樣選擇拿起武器捍衛家園，前者還是現任基輔市長。

拳擊雙雄烏希克（Oleksandr Usyk）與洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko）則是分別從英國、希臘返回母國、拿起武器，加入烏克蘭地方防衛作戰營。

烏克蘭19歲退役選手馬里謝夫。（美聯社）

俄入侵一周 首傳有足球 員喪生

另一方面，世界職業足球員協會（FIFPro）1日證實，21歲的瑟普勒（Vitalii Sapylo）和25歲的馬提南柯（Dmytro Martynenko）在保衛國家時不幸喪生；而國際冬季兩項聯盟（International Biathlon Union）隔天也證實，烏國19歲退役選手馬里謝夫（Yevhen Malyshev）身亡。

世界職業足球員協會在推特（Twitter）貼文說，這是足壇首度傳出有足球員在俄烏戰爭中陣亡，協會「心繫這兩名年輕烏克蘭足球員的家人、朋友和隊友」，「願兩人安息」。

國際冬季兩項聯盟則發推文說，聯盟的執行委員會已決定，禁止所有俄羅斯和白俄羅斯 運動員或官員參與國際冬季兩項聯盟的國際賽事，直到另行通知為止。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日授權軍隊對烏克蘭展開「特別軍事行動」；有鑑於此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日發布全國軍事動員令，命令18歲至60歲男性公民禁止離境，為期90天。