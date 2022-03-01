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足球／俄羅斯足球隊 遭FIFA踢出世界杯

體育新聞組／綜合報導
FIFA禁止俄羅斯隊參加世界杯足球賽。（路透）
FIFA禁止俄羅斯隊參加世界杯足球賽。（路透）

國際足聯（FIFA）和國際奧委會針對俄羅斯入侵烏克蘭實施特別制裁，俄羅斯將被禁止參加2022年世界杯和其他國際體育賽事。

FIFA和UEFA 28日宣布，已禁止所有俄羅斯國家隊和俱樂部參加所有比賽，「直至另行通知」。

這項禁令也將適用於俄羅斯女足國家隊和定於夏天在英格蘭舉行的2022年歐洲錦標賽；以及獲得歐聯杯16強資格的俄羅斯俱樂部莫斯科斯巴達。

俄羅斯男足國家隊原定3月24日在世界杯預選賽附加賽對陣波蘭。在上周入侵烏克蘭後，波蘭國家隊宣布將拒絕參加這場比賽。原定與兩者勝出隊伍競逐世界杯席位的瑞典和捷克，也表示不會與俄羅斯比賽。

FIFA一開始只在27日發表聲明譴責入侵，並宣布俄羅斯主場將移至中立場地，且俄羅斯隊將以「俄羅斯足球聯盟」的名義進行比賽，禁用國旗或國歌。

但壓力繼續增加。波蘭足協主席庫雷斯札（Cezary Kulesza）指FIFA拒絕採取更實質的行動是「可恥」和「完全無法接受的」。

從27日到28日，包括美國在內的幾個國家足協與波蘭、瑞典和捷克隊一起表示，其球隊不會在球場上對抗俄羅斯隊。

俄羅斯足協反對體育政治化，於27日表示，它「看不出任何取消」世界杯預選賽的法律依據。它28日表示「保留根據國際體育法挑戰FIFA和UEFA決定的權利」。據推測，它將向體育仲裁法院提出上訴，該法院歷來在禁藥案中對俄羅斯運動員和官員很友好。

禁賽十分罕見，但並非史無前例。德國和日本未能及時參加二戰後第一次舉辦的1950年世界杯；南非在種族隔離期間被禁止參加資格賽長達20年。最近則有南斯拉夫在1992年歐洲錦標賽中被除名，並最終無法獲得1994年世界杯參賽權，當時FIFA引用聯合國的制裁。

俄羅斯 瑞典 烏克蘭

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