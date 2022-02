足球界也喊「制裁」俄羅斯恐被逐出世界杯？

國際足壇抵制俄羅斯 的力道愈來愈強,衛冕世界杯足球 賽冠軍的法國,要求制裁俄國的態度十分明顯,認為不能只是保持中立,必須拿出更實際的驅逐行動。

四年前在俄羅斯進行的世界杯,法國奪下隊史第二座冠軍,今年11月卡達世界杯將成為焦點;法新社在巴黎報導,俄羅斯入侵烏克蘭 成為體育界的棄兒,面臨被逐出今年世界杯的聲浪。

這篇報導指出,法國足球協會主席勒格拉艾特(Noel Le Graet)主導「排除俄羅斯參賽」的要求,他說:「全球體壇、尤其是足球界,不能單單保持中立,我完全不會反對逐出俄羅斯。」

國際足球總會(FIFA)面對這波強烈反彈,目前做法是俄羅斯不能擁有主場,必須在中立球場閉門比賽,而且只能使用俄羅斯足協(RFU)的名義出賽,禁用國旗和國歌。

波蘭已經拒絕3月24日在世足歐洲附加賽和俄羅斯交手,也認為FIFA應該對俄羅斯祭出禁賽令,強調完全無法接受FIFA的做法。

英格蘭足球聯賽杯(EFL Cup)27日在倫敦溫布利球場進行決賽,利物浦最後靠PK戰擊敗切爾西封王;兩隊賽前不但亮出代表烏克蘭國旗的藍、黃色花束,當球場大螢幕亮出「足球站在一起」(Football Stands Together)時,所有人熱烈鼓掌,也有球迷高舉「你永遠不會孤獨」的布條支持烏克蘭。

Pre-Game tribute to Ukraine ahead of Chelsea v Liverpool Carabao Cup Final uses the carefully chosen words “Football Stands Together” which means everything and nothing 🇺🇦 pic.twitter.com/Ksn15YjD0r