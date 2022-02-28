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路透：拜登派遣特使團 明抵台展現支持

CNN：澤倫斯基獨力扭轉美國及歐洲對俄羅斯的態度

足球界也喊「制裁」俄羅斯恐被逐出世界杯？

記者藍宗標／綜合報導
俄羅斯2018年才風光舉辦世界杯足球賽，如今卻因開戰遭國際足壇抵制。 （Getty Images）
俄羅斯2018年才風光舉辦世界杯足球賽，如今卻因開戰遭國際足壇抵制。 （Getty Images）

國際足壇抵制俄羅斯的力道愈來愈強，衛冕世界杯足球賽冠軍的法國，要求制裁俄國的態度十分明顯，認為不能只是保持中立，必須拿出更實際的驅逐行動。

四年前在俄羅斯進行的世界杯，法國奪下隊史第二座冠軍，今年11月卡達世界杯將成為焦點；法新社在巴黎報導，俄羅斯入侵烏克蘭成為體育界的棄兒，面臨被逐出今年世界杯的聲浪。

這篇報導指出，法國足球協會主席勒格拉艾特（Noel Le Graet）主導「排除俄羅斯參賽」的要求，他說：「全球體壇、尤其是足球界，不能單單保持中立，我完全不會反對逐出俄羅斯。」

國際足球總會（FIFA）面對這波強烈反彈，目前做法是俄羅斯不能擁有主場，必須在中立球場閉門比賽，而且只能使用俄羅斯足協（RFU）的名義出賽，禁用國旗和國歌。

波蘭已經拒絕3月24日在世足歐洲附加賽和俄羅斯交手，也認為FIFA應該對俄羅斯祭出禁賽令，強調完全無法接受FIFA的做法。

英格蘭足球聯賽杯（EFL Cup）27日在倫敦溫布利球場進行決賽，利物浦最後靠PK戰擊敗切爾西封王；兩隊賽前不但亮出代表烏克蘭國旗的藍、黃色花束，當球場大螢幕亮出「足球站在一起」（Football Stands Together）時，所有人熱烈鼓掌，也有球迷高舉「你永遠不會孤獨」的布條支持烏克蘭。

俄羅斯 足球 烏克蘭

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