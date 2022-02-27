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足球／烏克蘭球員掀衣反戰 主審默許沒給牌

體育新聞組 / 綜合報導
烏國球員掀衣抗議沒被給牌，主審支持舉動大獲好評。（歐新社）
烏國球員掀衣抗議沒被給牌，主審支持舉動大獲好評。（歐新社）

烏俄戰火延燒至國際體壇，運動員紛紛挺身而出呼籲停止戰爭，其中效力於義甲的烏克蘭中場球員馬連洛夫斯基（Ruslan Malinovskyi）在比賽進球後，掀起上衣露出反戰標語「烏克蘭不要戰爭」，作出抗議行為的馬林諾夫斯基並沒有被主審給出黃牌，裁判默默支持的舉動也受到不少網友讚揚。

看著自己國家無情地被戰火摧毀，許多烏國球員心繫家鄉呼籲反戰為國祈禱。義大利甲級聯賽亞特蘭大隊中場球員馬連洛夫斯基24日在歐洲聯賽（Europa League）梅開二度之後，掀起衣服對著鏡頭秀出「烏克蘭不要戰爭」標語，並雙手合十，懇求外界幫助，隨後隊友也上前給予擁抱打氣。

不過按照比賽規定，通常做出抗議行為會給出一張黃牌，但主審格蘭德（Carlos del Cerro Grande）並沒有這樣做，而是讓比賽持續進行。裁判的默許舉動大受網友好評，並紛紛大讚「主審真的太棒了」、「這位裁判根本可以入選今年世界上最佳裁判了！」、「第一次覺得足球裁判好有男子氣概」，有人甚至驚訝表示，「裁判真的很了不起！因為無論在什麼情況下，若在比賽中做出含有政治意味舉動都會吃黃牌」。

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