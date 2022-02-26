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哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

俄媒爆料 烏克蘭總統澤倫斯基已離開首都基輔

烏克蘭男籃飛西班牙比賽 得知家鄉遭轟炸「淚灑球場」

體育新聞組／綜合報導
烏克蘭男籃球員球員普斯托佛伊在賽前得知家鄉正遭受砲火攻擊，強忍淚水上場比賽。（歐新社）
烏克蘭男籃球員球員普斯托佛伊在賽前得知家鄉正遭受砲火攻擊，強忍淚水上場比賽。（歐新社）

烏克蘭遭受俄羅斯攻擊的第一天，烏克蘭男籃的球員正在西班牙參加世界杯資格賽，「當你知道你的家人在受苦、國家在被轟炸時，不可能去比賽。」球員普斯托佛伊（Artem Pustovyi）沉痛地表示。

淚水滑過普斯托佛伊臉上的「No war」標語，他表示凌晨五點知道俄軍進攻時，隊友們都醒了，「我們希望自己可以像國家一樣堅強，西班牙粉絲的鼓勵很溫暖，但更重要的是看見場邊的烏克蘭球迷，我們承受著同樣的煎熬。」教練巴加茨基斯（Ainars Bagatskis）也提到，沒有人有辦法為這種狀況做賽前心理準備，「我很為球員感到驕傲，他們化悲憤為力量上場，我希望不會有人遭遇和我們一樣的狀況。」

烏克蘭男籃球員球員普斯托佛伊在賽前得知家鄉正遭受砲火攻擊，強忍淚水上場比賽。（歐...
烏克蘭男籃球員球員普斯托佛伊在賽前得知家鄉正遭受砲火攻擊，強忍淚水上場比賽。（歐新社）

賽場外的戰爭泯滅人性，賽場內的戰鬥仍有溫情，賽前、賽後皆有一分鐘的默哀儀式，烏克蘭球員強忍著淚水上場應戰，最終以74：88輸給西班牙。賽後全場起身給予烏國球員熱烈掌聲持續至他們離場，球迷的情緒也不如以往激動、興奮，取而代之的是肅穆的哀傷氛圍，許多人紛紛在賽後流下眼淚。

賽後普斯托佛伊痛斥普亭的瘋狂行徑，「難以置信2022年會發生這種事情」，他呼籲各國幫助烏克蘭，「我認為世界上其他國家不應置身事外，因為他現在對烏克蘭這樣做，他將永遠不會停止，他也會侵略其他國家，這就是為甚麼我們要團結起來，向所有人尋求幫助，來阻止這件可怕的事。」

一群聲援烏克蘭的民眾在賽場外高舉西班牙與烏克蘭國旗，抗議俄羅斯的入侵行為，也有部分西班牙球迷在烏國球員下榻的飯店駐足，表達對他們的支持與鼓勵。

兩軍原訂於27日在基輔進行第二場比賽，但因烏克蘭國內現況尚未明朗，國際籃球總會已先將賽事延期辦理，烏克蘭男籃隊和烏國工作人員也不知何時才可以返回家鄉。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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