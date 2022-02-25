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體育制裁俄國 歐冠決賽場地「聖彼得堡變巴黎」

中新社／巴黎2月25日電
巴黎法蘭西體育場可容納8萬名觀眾。(美聯社)
巴黎法蘭西體育場可容納8萬名觀眾。(美聯社)

歐洲足協聯盟(UEFA)25日舉行特別會議，討論俄羅斯入侵烏克蘭帶來的地緣政治危機，決議2022年歐冠決賽，從俄羅斯聖彼得堡改至法國巴黎舉行。

聖彼得堡也是俄國總統普亭的家鄉，歐足聯發表聲明，2022年歐冠決賽從聖彼得堡改至巴黎舉行，決賽場地為巴黎北郊聖但尼的法蘭西體育場，決賽時間為歐洲中部時間5月28日晚9時。

聲明說，在歐洲安全形勢「嚴重升級」後，歐足聯執委會25日召開特別會議，做出更改歐冠決賽地點的決定。歐足聯表示感謝法國總統馬克宏的支持和承諾，讓歐冠決賽在危機時刻轉移到法國舉辦。

聲明表示，歐足聯將與法國政府一起全力支持、多方確保向在烏克蘭面臨困難的球員及其家人提供救助。歐足聯執委會還決定，參加歐足聯比賽的俄羅斯和烏克蘭的俱樂部和國家隊將被要求在中立場地進行主場比賽。

法蘭西體育場是1998年法國世界杯決賽和2006年歐冠決賽的舉辦場地。2006年歐冠決賽吸引8萬人在法蘭西體育場觀戰，西班牙勁旅巴塞羅那以2：1擊敗英格蘭球隊阿森納奪冠。

俄羅斯不滿：我們有最好的場地條件

俄羅斯方面對歐足聯的決定表示不滿，俄總統新聞秘書佩斯科夫稱，歐足聯的有關決定令人遺憾，「聖彼得堡本可以為舉辦這場賽事提供最好的條件」。 

評論普遍認為歐冠決賽改至巴黎舉行，將給巴黎聖日爾曼隊帶來絕佳的奪冠機會，目前巴黎聖日爾曼隊陣容強大，梅西、姆巴佩、內馬爾等球星躍躍欲試。

歐足聯執委會表示將「隨時待命」，在需要時召開新的特別會議，「以重新評估法律和實際狀況的發展」，並在必要時作出進一步決定。

俄羅斯 烏克蘭 梅西

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