錄影片感謝粉絲 C羅穿的名牌毛衣 這下缺貨啦

C羅在給粉絲的答謝影片中穿DIOR男裝高領針織衫。(取材自官網)

葡萄牙足球 巨星C羅 （Cristiano Ronaldo）的Instagram追蹤數字日前從3億多突破4億大關，遙遙領先其他各界名人，僅輸給了Instagram官方的追蹤人數，可以說是「Instagram天王」也不為過。最近他特別為此拍攝了感謝粉絲的影片，而在影片中他所穿的毛衣也造成搶購，許多國家都賣光或是尺寸不齊全，再次讓人見識到他驚人的影響力。

據了解，C羅在影片中穿的DIOR男裝高領針織衫原本就是熱賣款，簡約的剪裁和百搭配色加上CD刺繡，是很好駕馭的單品。在C羅的影片曝光後全球官網顯示的貨量更是比原本少了許多，很多國家目前全數缺貨，或是只剩下XXL款。如此強的帶貨力，也難怪他的Instagram單篇貼文收費能達到160萬美元。

而C羅在影片中也特別對粉絲表達感謝，他說：「4億！哇！這是多麽不可思議的數字，現在我可以喊『siu』了！（西班牙語的yes，是C羅在場上進球後的標誌性慶祝口號，通常他會拉長尾音）這對我來說是個很特別的時刻，沒有你們就無法達成，我發自內心的謝謝大家，我們繼續保持，我會一直和你們分享我的生活、我的一切，因為你們值得。再次謝謝，我們一起再多創造個1億、2億，往下一個階段邁進吧！」

雖然C羅最近在球場上頻頻失誤，得分次數也少了許多，但是場外的高人氣依舊，希望這些支持也能持續給予他力量，讓他在接下來就要登場的歐冠16強中能恢復以往的進球效率囉！