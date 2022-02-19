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英選手服禁藥 東京奧運銀牌沒了 中國有望遞補銅牌

新華社／日內瓦18日電
東京奧運上，英國男子4X100米接力決賽四名選手，左為烏賈。（美聯社）
東京奧運上，英國男子4X100米接力決賽四名選手，左為烏賈。（美聯社）

國際體育仲裁法庭(CAS)18日做出裁決，認定英國短跑運動員烏賈（Chijindu Ujah Ujah）在東京奧運期間違反了反興奮劑條例，取消英國隊在男子4X100米接力決賽的成績並沒收其銀牌。排名第四的中國隊有望遞補銅牌。

中國選手蘇炳添、謝震業、湯星強和吳智強在東奧男子4x100米接力決賽中獲得第四名，中國若獲遞補銅牌，不僅創造中國田徑隊新歷史，而「亞洲飛人」蘇炳添也可望因此圓奪牌夢。

27歲的烏賈在去年的東京奧運男子4X100米接力決賽中出任英國隊首棒選手，英國隊當時以0.01秒的差距敗給最終的冠軍義大利隊，加拿大、中國隊分列第三和第四。

東京奧運閉幕後，東京的興奮劑檢測實驗室通知了國際檢查機構（ITA），表示烏賈在賽事期間的一次興奮劑檢測中被査出兩種有助於增肌減脂的違禁物質。世界田聯隨即宣布烏賈被臨時禁賽。

儘管烏賈當時就堅稱自己是無辜的，但其奧運B瓶檢測結果仍為陽性。國際體育仲裁法庭（CAS）最終於18日公告，表示烏賈違反了反興奮劑條例，英國隊的接力銀牌因此將被剝奪。

烏賈同日聲明，他接受CAS的判決，但同時強調自己是在不知情的情況下服用了被污染的營養品。「我非常後悔因此導致英國男子4X100米接力隊在東京奧運上取得的銀牌被取消。我想對我的隊友、他們的家人以及支持我們的團隊道歉，他們都因此受到了影響。」

他坦言，隊友們為了奧運獎牌努力了那麼長時間，付出了那麼多，他們理應獲得的獎牌被自己葬送，「這讓我終生抱憾」。

東京奧運 英國 檢測

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