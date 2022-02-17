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足球專欄／皇馬驗貨 姆巴佩交滿分答卷

易起民
姆巴佩補時進球，絕殺皇馬。（路透）
姆巴佩補時進球，絕殺皇馬。（路透）

歐冠16強淘汰賽第一回合，巴黎聖日爾曼主場迎戰皇家馬德里，靠著姆巴佩（Kylian Mbappe）在傷停補時的進球1：0絕殺皇馬。而皇馬則全場遭對手壓制，多虧門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）撲出梅西（Lionel Messi）點球，才僅僅只丟一球。

對皇馬球迷來說，唯一欣慰的一點，或許是看到姆巴佩在場上如此活躍。只剩下半年合約的姆巴佩遲遲不與大巴黎續約，極有可能今年夏天會以自由球員的身分加盟皇馬。所以這場比賽也被戲稱是皇馬「驗貨之戰」，只是沒想到姆巴佩這麼強悍，看來皇馬得多開點薪水了。

本場比賽，皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的戰略是穩守反擊，整體陣容比較靠後，前場靠著維尼修斯（Vinicius Junior）的速度進行反擊，但場上實際情勢卻是一面倒。

首先，姆巴佩實在太強了，開場沒多就從邊路直闖禁區製造殺機，皇馬右後衛卡瓦哈爾（Dani Carvajal）完全被打爆。為了彌補這個點，皇馬只好多人協防，中場莫德里奇（Luka Modric）頻頻回來補位，對進攻的支援有限。

其次，在鋒線上，本澤馬（Karim Benzema）傷癒復出，全場隱身；右路的阿森西奧（Marco Asensio）沒速度、沒突破，只有一招左腳射門，難堪大用；左路的維尼修斯是皇馬現在最強的武器，但他必須頻頻回撤，限制了進攻。更重要的是，對手知道皇馬只有這個威脅點，每次他拿球時至少都有三個人包夾，又缺少隊友的支援，難以打出攻勢。

第三，皇馬向來自豪的中場居然一敗塗地，不僅球都拿不穩，甚至失誤連連。看到這裡不禁感慨時間不待人，曾經成就歐冠三連霸的這套「典禮中場」已垂垂老矣。從前年輸給曼城時就能發現，現在的主流打法更重視速度、強度、體能，三名三旬老將已扛不住了。

最後，本屆歐冠取消客場進球優勢，所以帶著0：1回到主場作戰並非不能接受。本場比賽，皇馬許多球員的狀態很差，希望能及時調整。戰術方面，在落後的情況下不能再保守了，要拿出擅長的控球打法放手一搏。卡塞米羅（Carlos Casemiro）、門迪（Ferland Mendy）由於累積黃牌下場禁賽，防線的人選需要教練團好好琢磨。

梅西 皇家

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